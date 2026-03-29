Juramentación de la presidenta reelecta de la Junta de Vecinos de Gascue Patrimonial

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Santo Domingo, D. N. – La señora Emna Méndez de Bujosa fue juramentada como presidenta reelecta de la Junta de Vecinos de Gascue Patrimonial, en el marco de un acto que contó con una significativa participación de comunitarios.

Durante su intervención, presentó los principales logros de la gestión 2022-2024, entre los que se destacan la implementación de cámaras de vigilancia, mejoras en el alumbrado público, rehabilitación de calles, aceras y contenes, así como acciones orientadas a la solución de conflictos derivados del incumplimiento de normativas municipales.

En relación con el período 2026-2028, la presidenta reelecta delineó como ejes prioritarios el ordenamiento del tránsito, la recuperación de espacios públicos, la eliminación de parqueos indebidos en aceras, la limpieza del sistema de drenaje pluvial y la intervención de viviendas abandonadas.

Asimismo, informó que gestionará un encuentro con la alcaldesa Carolina Mejía, con el propósito de coordinar acciones institucionales orientadas a la señalización vial, regulación del transporte y control de ocupación irregular de las vías públicas.

La presidenta Méndez de Bujosa agradeció el respaldo recibido y reafirmó su compromiso con el desarrollo y la organización comunitaria del sector.

Comisión de Prensa