Primer Cumpleaños Mágico para 21 Quinceañeras en Las Cañitas deja claro “pobreza no es limitante para ir tras sueños”

El evento realizado por lo alto en la Cancha de la Escuela Santo Domingo, fue “escenario perfecto” para dejar plasmado en mentes y corazones de las quinceañeras, que “la educación es la meta que permitirá en ellas mejorar su calidad de vida e integración plena a la sociedad como entes de contribución para el desarrollo del país”.

De la mano de RoseMaryNEWS, unidos a la nobleza de una familia cubanoamericana de Tampa en la Florida, marcaron precedente en las mentes y corazones de 21 niñas de escasos recursos en la vulnerable zona de Las Cañitas en Santo Domingo, donde se celebró junto al Rev. Padre Marcelino Mieses, párroco de La Ascención del Señor este inolvidable y maravilloso cumpleaños

Santo Domingo, República Dominicana — En una experiencia catalogada como “inimaginable” y nunca vista en la República Dominicana, RoseMaryNEWS y La Casa de las Quinceañeras en Tampa, hicieron realidad el Primer Cumpleaños Mágico de Ensueño de 21 Quinceañeras en el vulnerable sector de Las Cañitas, dejando muy claro que “la pobreza en ninguna forma es una limitante para ir tras la consecución de sueños de mejoría en la calidad de vida y formación profesional, como metas esenciales de superación personal.”

Bajo estos paradigmas, la periodista Rose Mary Santana, trabajando de la mano en una labor filantrópica inusual en el país teniendo como “cómplices de un acto de amor y solidaridad”, a Yurielkys Hernández, sus hijas Adialys e Adelié Pol Hernández, familia empresarial cubanoamericana de Tampa en la Florida, interesadas en transformar vidas, en lo que desde hace cinco años antes de la pandemia emprendieron a través de La Casa de las Quinceañeras, asumió la responsabilidad social del acto trascendental.

A ello se sumó, de manera conjunta, el padre Marcelino Mieses de la Parroquia Ascención del Señor y quien preside la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Santo Domingo, junto a un equipo de voluntarios esta misión filantrópica del “Quinceañero” de 21 niñas de escasos recursos económicos en un acontecimiento histórico, donde además de alegría, todas asumieron compromiso de continuar preparándose a través de estudios y luego integrarse con una carrera profesional al sector productivo del país.

Para ello desde el primer momento, UNICARIBE, a través del canciller doctor José Alejandro Aybar M., asumió como suyo este evento como patrocinador oficial, junto a figuras educativas como Don Alfredo Hernández de Tripulantes VIP, quien justo recibirá a dos de las menores, cuyo sueño y meta estaba fijado en “algún día llegar a ser Azafatas” y que a través de este evento fueron becadas de manera instantánea por la Academia.”

Cuando concluyan sus estudios podrán iniciar la preparación académica y cumplir los requerimientos de lugar para ello.

Todas asumieron ese compromiso con los organizadores del evento, muchos de los cuales viajaron con recursos personales como aportes desde la diáspora en Estados Unidos para servirles de inspiración.

Encabezados por la periodista Rose Mary Santana, aportaron el denominado “genio latinoamericano de la producción musical en la Sony”, Maffio, así como el catedrático y coaching universitario, Alexander Zapata y su esposa Johancy, presidente de Boston Art Academy Foundation y AxisSport, donantes además de tenis Adidas que recibieron cada una de las niñas, así como el fotoreportero Ramón Morillo, quien dejó plasmado ese recuerdo inolvidable para todas.

De igual modo, la figura estrella de la reina Miss Supranational , Emely Ruiz, fue igualmente inspiradora para las niñas. Ruiz junto a las hermanas Pol Hernández, estuvieron a cargo del maquillaje y peinado de las 21 menores para el gran festejo, junto a Amanda Make Up, donante de su tiempo y profesión. En este orden recibieron kits de maquillaje de Gold Pen Group y Yilliam Iglesias en Miami y piezas finas en cristales de Coco Paris Fashion.

Cargado de emotividad, donde afloraron lágrimas de alegría en los rostros transformados para el festejo en cada niña, inició bajo conducción magistral de la comunicadora Jatnna Tavarez, otra de las “cómplices” de la organizadora Rose Mary Santana, otorgó este toque mágico en mensajes motivadores para cada una en el rol de la prestigiosa maestra de la comunicación y actuando como Embajadora de Buena Voluntad de la UNICEF en el país.

Allí previa celebración en sí, el padre Marcelino Mieses, emocionado y con el corazón henchido de gratitud a organizadores y patrocinadores entre quienes se destacaron el pelotero de la MLB, Steward Berroa, Black Prime Tecnology, United Community Services, Sang Spa, José M. Cruz, todos miembros de la diáspora dominicana en Estados Unidos y sin dejar fuera a BANRESERVAS, elevó una oración de bendición para todas y los asistentes.

El colorido donde se destacaron tonos rosados con dorado, otorgó mayor vistosidad al festejo, mientras finamente dispuestos para la ocasión, con riguroso protocolo dirigido por la reconocida Mary Rojas, quien dirigió su equipo en base a su extraordinaria experiencia, impregnó un toque de distinción acorde con la celebración, donde la emoción estuvo al máximo en una tarde que marcó para siempre el corazón del populoso sector de Las Cañitas, donde se destacó el hermoso biscocho donado por la chef Lis Díaz en la Florida.

La llegada del general Jacobo Mateo Moquete junto a su esposa Allison y su hijo Jacobito, fue ovacionada, siendo ellos para Rose Mary, “el motor inspirador para la selección de Las Cañitas para este evento sin precedentes en la República Dominicana.”

Al mismo tiempo, resaltó la labor incansable realizada en conjunto de la mano de la Policía Nacional en labores comunitaria, junto con el general Mateo Moquete.

Y es que, dos años antes, Rose Mary recuerda cuando en labor social en dicha comunidad ella llegó a la zona para percatarse de carencias sociales y visualizar en qué manera se podrá poner a funcionar el Centro Comunitario Padre Abel.

La institución lleva varios años sin funcionamiento por falta de equipamientos y adecuación de su edificación, para las carreras técnicas que allí se ofrecían, una deuda social acumulada por falta de apoyo. La Policía Nacional, representados allí por Moquete tuvo a cargo la seguridad, lo que fue agradecido por el Padre Marcelino y organizadores.

Celebraron sus quince años Arianny Lantigua, Rainielis de la Cruz, Nashla Manzanillo, Wilmelin Feliz, Odil Feliz Meran, Kimberly Pérez, Naomi Parra, Luisanny Polanco Cuevas, Marianny Villafaña, Evangely De Jesús Parra, Odett Santana, Winifer Santos Cordero, Smarjony Sánchez, Marianny Valerio, Marlene Sosa Marte, Crismaily Ventura, Digmary Mejía, Keishaly Alexandra, Iliana Feliz Penson, Crilena Bonifacio y Angely Pérez.

Los padres y familiares mostraron emoción y agradecimiento por la iniciativa de ver a sus adolescentes celebrar tan anhelado sueño.

De igual forma, las adolescentes agradecieron por la oportunidad y definieron la actividad como un “evento de nunca olvidar”.

Yurielkys Hernández, sus hijas Adialys e Adelié Pol Hernández de La Casa de las Quinceañeras, donaron los hermosos trajes conque al rimo del Vals de las Mariposas, desfilaron las homenajeadas.

Esto quedarán en manos de la Parroquia para objetivos similares y sin fines pecuniarios. Las coronas donadas por ellas se quedaron en manos de cada quinceañera, como un recuerdo perenne además de las fotos de Santiago Telma Javier y de Morillo, donantes de su especialidad.

El momento más vibrante en términos artístico, dirigido por Maffio, fue cuando subió a tarima con su peculiar actuación El Nephew, poniendo con su ritmo contagioso a bailar a más de uno. En medio de la música y la algarabía, llegó de sorpresa doña Carlita, abuela de Maffio, quien a sus 90 años “como hija de Las Cañitas”, no quiso perderse este momento, viajando desde Estados Unidos al país tras 11 años sin estar aquí para unirse al festejo único.

Otro momento indescriptible fue cuando Mozart La Para subió a tarima, cantó con la energía que le caracteriza, improvisó con su estilo peculiar y a más de uno puso también a gozar con sus maravillosas interpretaciones musicales.

Y otro gran artista que no podía faltar en esta causa social inolvidable fue Vakeró, cuya magia se apropia del escenario y logró llegar a través de su canto al corazón de cada una de las niñas festejadas y de los más de 150 invitados presentes.

Entre ellos, se destacaron Natalia Molano, del Hub de las Américas del Departamento de Estado y Santiago López de la Embajada de los Estados Unidos, presentes a título personal para contribuir con esta causa social, al igual que el licenciado Hernani Aquino de RDporloAlto y su madre, donantes también el banner diseñador por Anabelys Estévez, estudiante de honor en UNICARIBE.

La actividad concluyó con un brindis colectivo y un mensaje de motivación dirigido a las quinceañeras, invitándolas a ir tras sus metas y convertirse en agentes de cambio dentro de su comunidad.

Foto: Ramon Morillo