La reversa como alternativa al cambio, una decisión de borregos

Por Felipe Castro

Pretender volver al Pagar para no Matar, que fue una excusa irresponsable, perversa, mal sana y anti jurídica, que esgrimió, el Dr. Leonel Fernández, cuando la Sociedad dominicana, le cuestiono por el despilfarro de miles de millones de pesos del erario público gastado sin justificación para satisfacer las necesidades coyunturales mínimas de los compañeritos de la base del PLD., a través del Programa Eventual Mínimo de Empleo (PEME). Implementado por el ex presidente Leonel Fernández, en su primer periodo de gobierno 1996-2000.

El descubrimiento de esa acción corrupta fue posible por la pericia del entonces novel y osado consultor jurídico del Poder Ejecutivo 2000-2004, Dr. Guido Gómez Mazara, quien lo documento, con lo cual parcialmente se estableció responsabilidad, con la puesta en prisión de Luis Inchausti, Simón Lizardo, Haivanjoe Ng Cortiñas y Diandino Peña.

A pesar de que hubo consecuencia, esto no vasto, para que los futuros funcionarios públicos se abstuvieran de sustraer los recursos del Estado, todo lo contrario; al volver Leonel Fernández Reyna al poder en las elecciones del 2004 y repetir Danilo Medina como Secretario de la Presidencia, esos ex convictos fueron reinsertados en la administración pública; unos en puestos iguales y otros en cargos superiores dándole a entender a la sociedad que el robo de la cosa pública no es motivo alguno para impedir que corruptos ocupen puestos públicos.

En cualquier sociedad mínimamente decente la corrupción es una acción aislada, pero en nuestro país la corrupción es el estandarte de perpetuidad en el poder a través de la acumulación ilícita de los recursos públicos, amparado en un régimen de impunidad.

Hay que recordar que el ex presidente Leonel, decía que el PLD., estaría en el poder hasta el año 2044, la fuente de tan inverosímil aseveración es la inmensa cantidad de recursos económicos obtenidos producto del peculado y la corrupción, atreves de la construcción de megas obras sobrevaluadas y sin ser sometidas a un régimen de licitación.

La preñez de estas violaciones sistemáticas a las instituciones públicas de parte de la cúpula peledeista-fuerza de pueblo, rompió fuente, con las delaciones de los implicados en el antiguo escándalo de Petrobras, que género, la lava jato; lucha contra la corrupción patentizada en Brasil, descubierta en marzo del año 2014 y exportada a varios países de América Latina, Europa y África, obra maestra de su antiguo asesor (Joao Santana) en marketing político, que ocupaba una de las oficinas del Palacio Nacional, de donde salió esposados hacia las cárceles de Brasil.

La vuelta de Leonel Fernández al poder, es lo mismo que justipreciar el despilfarro del erario público; es justificar enésimamente, si vale el termino gastar con desprecio tantos 40 mil millones de pesos, como sea posible para reelegirse en el poder, como lo hizo en 2012, para que Danilo Medina ganara la presidencia, cuya consecuencia son los ejemplos de corrupción demostradas anteriormente con los casos indicados y hoy con las devoluciones billonarias de maxi montilla cuñado de Danilo Medina y otros funcionarios de su gobierno.

La reversa como alternativa no es, una razón de cambio dentro del cambio, sino un aval nefasto de aprobar la continuidad de la corrupción como manifestación de poder.