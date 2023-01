«Las ciudades que hablan.»

Por Jhanel Ferreras

Posiblemente muchos ciudadanos no tienen la mínima conciencia sobre cómo hablan las ciudades. Y quizás es entendible pues no hay métodos de conversaciones convencionales entre objetos y personas.

Sin embargo, hay tres elementos que describen minuciosamente los atributos ó debilidades de cualquier ciudad del mundo.

Por más grande que sea el país, el municipio, ó la institución, vamos a enumerar, la composición en orden de importancia que definen un territorio en colectivo.

Puede interesarle:La sociedad moderna y los valores morales



Lo primero es, cómo se comporta el tránsito; pues allí se evidencia la educación ciudadana y el respeto a las leyes.

Lo segundo es, los espacios públicos para niños y envejecientes, pues ello determina la gratitud del pasado y la perspectiva del futuro de una sociedad.

Por último y no menos importante, es como se encuentran los baños públicos ó privados; aeropuertos, restaurantes, universidades, metros, estadios, hogares, iglesias etc. La hiege colectiva habla mucho de la higiene particular de una sociedad.

Es evidente que para una ciudad hablar, deben existir educación colectiva a temprana edad, fortaleza familiar y planificación gubernamental.

Un tránsito caótico, un baño sucio, envejecientes y embarazadas haciendo filas, son tres elementos que definen inmediatamente una sociedad enferma, podrida y sin mucho futuro.

El que entendió, entendió.