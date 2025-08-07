Las izquierdas convocan a dos cacerolazos, los días 15 y 16 de agosto en repudio al Código Penal

Por Bienvenido Scharboy

SANTO DOMINGO. Seis organizaciones de las izquierdas dominicanas anunciaron este jueves que se suman a la campaña de repudio nacional contra el Código Penal recientemente aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el presidente Luis Abinader, por considerar que este texto convertido en ley facilita y refuerza la impunidad de la corrupción y otros delitos.

Al hablar en rueda de prensa en nombre del Partido Comunista del Trabajo (PCT), Movimiento Caamañista (MC); Movimiento Popular Dominicano (MPD), Partido Patria Para Todos y Todas (PPT), Fuerza de la Revolución (FR), y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID), Luz Enedia Mejía dijo que las izquierdas se unen a la realización de una intensa campaña nacional que impida la aplicación de este abuso de poder.

“Llamamos a iniciar esta campaña con dos iniciativas puntuales: DOS CACEROLAZOS de carácter nacional, en honor a la Restauración de la República y a la defensa de la dignidad de la Patria, uno el 15 de agosto, a las ocho de la noche y el otro el 16 de agosto a la misma hora, durante diez minutos ambos días”, destacó Mejía.

Resaltó que el Código Penal aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el Presidente Luis Abinader, merece un contundente repudio nacional.

La vocera de las izquierdas indicó que el promulgado Código Penal le quita responsabilidad penal al Estado (Gobierno, Congreso, Alcaldías, Distritos Municipales), a las iglesias y partidos políticos; impone censuras inaceptables y criminaliza las protestas.

“Además, excluye las tres causales y castiga la interrupción del embarazo en casos excepcionales, reduce las penas contra la violencia machista, desconoce derechos fundamentales de las mujeres y del pueblo, así como protege el maltrato a niños y niñas”, sostuvo Luz Enedia Mejía, al leer el comunicado de las izquierdas.

De igual manera, el PCT, MC, MPD, PPT, FR y el RID sostienen que el promulgado Código Penal refuerza el despotismo al extremo de imponer hasta 30 años de prisión por el envío de documentos o información a cualquier institución extranjera y de establecer pena de un año de prisión a quien “insulte a un funcionario público, o lo amenace, o le envíe escritos, imágenes”, o “haga gestos” de carácter contrario a su dignidad personal y funciones”, lo que calificaron como una ¡Barbaridad!

“Nos quieren imponer un código de la caverna disfrazado de moderno. Un Código Penal portador de retrocesos en derechos fundamentales inalienables”, puntualizó Mejía.

Las izquierdas dominicanas se sumaron al llamado hecho al pueblo dominicano a rechazar esta afrenta, a protestar y movilizarnos hasta derrotar el contenido ultra conservador de este código brutal, hasta excluir de ese texto, todo lo que implica retroceso, discriminación y negación de derechos.

“Llamamos, junto a amplios sectores de la nación, a repudiar al Congreso, al Presidente Abinader, a los jerarcas del PRM, PLD, FP y grupos asociados, que asumieron esa oprobiosa y reaccionaria determinación”, concluyó la vocera de las izquierdas.

El documento de las izquierdas está firmado por Manuel Salazar, por el PCT, Narciso Isa Conde y Raúl Guerrero del MC, Melanio Ferreira y José Ramos del MPD, Juan Santana y Malen Campusano del PPT, Neftalí Solís y Manuel Colón por la FR y Carlos Féliz y Luis Emilio González del RID.

¡QUE DURANTE DIEZ MINUTOS TRUENEN LOS CALDEROS EN TODO EL PAÍS, LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO, A PARTIR DE LAS OCHO DE LA NOCHE!