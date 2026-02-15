Leonel proyecta 47% frente a 38% del oficialismo si hoy fueran las elecciones

Por Omar Liriano

Quisqueya, San Pedro de Macorís.– El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que, de celebrarse hoy las elecciones nacionales, esa organización obtendría un 47% de intención de los votos, frente a un 38% del partido de gobierno. La declaración fue ofrecida durante un acto de juramentación celebrado en el municipio de Quisqueya.

“Si las elecciones fuesen hoy, tendríamos un 47% de intención de los votos, y el que nos sigue más de cerca en el partido de gobierno está tan solo a un 38%”, expresó Fernández ante dirigentes y simpatizantes, al tiempo que sostuvo que la Fuerza del Pueblo se ha convertido en la primera fuerza política del país tras su crecimiento en los procesos electorales de 2020, cuando obtuvo poco más de un 5%, y en 2024, cuando alcanzó cerca del 30% de los votos.

“La historia se recompone y ahora lo podemos decir: con la Fuerza del Pueblo surgiendo en el 2020 y avanzando en el 2024, es hoy día la primera fuerza política de la República Dominicana”, proclamó Fernández.

El pronunciamiento se produjo en el marco de la juramentación de la exregidora Rosangela Celestino Pierret (Chambi), nieta de Polonio Pierret, y su equipo político, a quien el exmandatario definió como una joven profesional con sólida formación académica y vocación de servicio. Destacó que es licenciada en Educación, mención Matemáticas y Ciencias Naturales, graduada Suma Cum Laude de la Universidad Central del Este (UCE), con formación en Multimedia en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

Durante su intervención, Fernández rindió tributo a la memoria de Polonio Pierret, señalando que “defendió la soberanía y la integridad territorial de la República Dominicana, exponiendo su vida constantemente”, y recordó además su fidelidad al doctor José Francisco Peña Gómez. Asimismo, aseguró que el entusiasmo observado en Quisqueya se replica en todo el país como parte del proceso de reorganización y expansión de la Fuerza del Pueblo.

El líder opositor también planteó compromisos para el municipio en un nuevo gobierno, incluyendo la construcción de nuevas carreteras, la ampliación del acueducto, la solución al problema del relleno sanitario y la atención a los sistemas cloacales y de aguas residuales.

Al hablar en nombre de su equipo político, la juramentada manifestó que asumía el compromiso de trabajar sin descanso para fortalecer la organización y contribuir a que la Fuerza del Pueblo retorne al poder en 2028. Señaló que daba el paso con la convicción de que el país necesita un verdadero cambio en la conducción del Estado, criticando lo que calificó como abandono de políticas públicas y un sistema de salud en crisis. Además, presentó un listado de obras prioritarias para el municipio, solicitando que sean asumidas como compromisos de gestión en un próximo gobierno encabezado por Fernández.

Esta juramentación forma parte del seguimiento a la intensa agenda de crecimiento que viene desarrollando la organización en las distintas provincias del país. La semana pasada, el presidente Fernández agotó una amplia jornada de tres días en Santiago, donde sostuvo encuentros sectoriales con representantes empresariales, profesionales y comunitarios, además de encabezar importantes actos de integración política.

En esa provincia del Cibao, el líder de la FP también juramentó a destacados dirigentes provenientes de diferentes organizaciones políticas, entre ellos autoridades electas y exfuncionarios municipales, así como dirigentes del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), reafirmando la consolidación y expansión del partido Fuerza del Pueblo (FP) a nivel nacional.