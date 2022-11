Luis González: “China va a ser importante, por tanto, RD debe mantener y fortalecer esas relaciones”

Por Adelaida Martínez

Santo Domingo, R,D.- El politólogo e internacionalista Luis González considera que República Dominicana debe mantener y fortalecer sus vínculos con China, porque esta nación a futuro apunta a ser clave para la economía global, sin que el país descuide su vínculo con Estados Unidos, uno de sus socios principales.

González manifestó que el mundo entero va a entender que China será protagonista, y que países como la República Dominicana lo que tienen que hacer es lo que establece la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas: establecer conexiones y relaciones con todas las naciones de acuerdo a los intereses mutuos.

“La República Dominicana, no es que se cierre a Estados Unidos, porque es imposible, ya que tenemos ahí al principal socio comercial; tenemos un millón de dominicanos, quizás más, que nos están viendo ahora mismo… No es que vamos a cerrar, no es eso lo que se plantea, pero tampoco cerrarle las puertas a otros que están en ascenso como China, como Brasil que acaba de escoger a Lula Da Silva por tercera vez”, razonó González.

Al ser entrevistado en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez R., por Entelevisión los sábados a las 9;00 de la noche, González dijo que todos esos países son el 90 % de la población mundial (Europa y EE. UU. con el 13 %) y que los demás son el 87 % y en economía representan el 65 % del PIB global.

“China va a ser importante, por tanto, países como República Dominicana tienen que mantener y fortalecer esas relaciones. En estos días estuvo aquí un vicepresidente del Comité de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de China y ha expresado el interés de fortalecer los lazos con la República Dominicana y traer inversiones. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno dominicano?, aprovechar esa oportunidad, porque al final esas cosas van a licitación”, exhortó González.

Resaltó que ahora mismo se está debatiendo en Europa una visita del canciller de Alemania a China, pero muchos no observan que, en definitiva, no hay posibilidad de que la economía alemana se mantenga sin un vínculo con China, porque el mercado de sus automóviles depende en gran parte del mercado chino.

Luis González señaló que el Partido Comunista Chino tiene 97 millones de miembros, que no es nada en comparación con la cantidad de la población china, pero que este ha logrado erradicar la pobreza extrema.

“Ya con eso hay que darle un premio a China y no decir que viola los derechos… los derechos humanos los violan aquellos que no han podido erradicar la pobreza y tienen a gente durmiendo en la calle en pleno invierno”, puso como ejemplo.

Recordó que recientemente en China hubo un congreso desde donde ha salido algo importante: se consolida el poder de Xi Jinping, que mantiene tres periodos como secretario general del partido y ahora repetirá como presidente, al añadir que todo eso está en sus leyes.

“Dele seguimiento a lo que va a pasar. China va a mantener una sociedad acomodada y a construir la comunidad de destino compartido para la humanidad, por eso la franja y la ruta… y lo está logrando. Por eso Occidente lo está tratando de impedir porque dejarían de ser el poder hegemónico”, apuntó González.

Sobre Rusia y su operación militar en Ucrania, concluyó que tanto Europa como los ucranianos, están a tiempo para sentarse con Putin y replantear la situación y que, si no lo hacen, entonces sería el caos.

En lo que concierne a la tendencia del mapa rojo o gobiernos progresistas en tendencias, dijo que en América Latina el progresismo se ha impuesto con excepción de Paraguay, Ecuador y Guatemala.

“Brasil ahora, Chile, Colombia, Argentina, México, son países en esa tendencia con lo positivo de que Lula demostró que se puede gobernar, no profundizando la lucha de clases, que era un tema de la izquierda anterior, sino de la colaboración”, dijo finalmente.