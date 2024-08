Madre acusada decapitar su hija de seis años dice fue “un espíritu maligno, algún demonio»

Por Julio Benzant Periodista- Ciudadoriental.com; el primer periódico en Internet de Santo Domingo Este. CONTACTO juliobenzant@gmail.com

Ana Josefa García Cuello, la primera teniente del Ejército de República Dominicana (ERD) y médico, de 44 años de edad, acusada de decapitar a su hija de seis años de edad, aseguró hoy que fue “un espíritu maligno o algún demonio” que cometió el asesinato de la menor.

“Soy una persona cristiana, que le sirve al Señor, yo sería incapaz de llevarle la cabeza a mi niña de seis años”, explicó García Cuello, principal sospechosa en el hecho ocurrido en el interior su vivienda ubicada en sector Issfapol en Los Trinitarios II, Santo Domingo Este.

García Cuello fue llevada la mañana de este domingo ante el juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Palacio de Justicia, en la avenida Charles de Gaulle, para el conocimiento de medidas de coerción.

La mujer acusada, conversando con los periodistas desde un transporte carcelario, se quejó de las condiciones de su encierro.

“Aquí no hay aire acondicionado, mírenme el sudor; tengo las manos moradas porque me presionó las esposas; tengo dificultad para respirar, entonces soy asmática y le estoy diciendo que por favor me saque a tomar aire y que me floje las esposas”, señaló García Cuello.

El magistrado Kelvin Henríquez Rodríguez, de la Oficina de Atención Permanente en Santo Domingo Este, decidió posponer hasta el próximo martes 20 de agosto a las cinco de la tarde la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción, por falta de un presupuesto y la ausencia de un examen psicológico de la acusada.

La menor Elianna Frías García, de seis años, fue levantada cadáver de un charco de sangre, con heridas de arma blanca, el pasado jueves 15 de agosto, y su cabeza, fue encontrada en el baño de la vivienda.

La Fiscalía de Santo Domingo Este-Norte está solicitando la imposición de prisión preventiva contra la médico de profesión y miembro del ERD, mientras continúa con las investigaciones de lugar para esclarecer los hechos.

El Ministerio Público calificó el hecho, de manera provisional, como homicidio con premeditación y asechanza establecido en los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal Dominicano.