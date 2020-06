Manuel Jiménez quiere que la oposición le de 150 días de gracia en el ASDE + Vídeo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 21,437 Fallecidos: 561 Recuperados: 12,541 Activos: 8,335

Por Robert Vargas

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, el mismo que rechaza de manera radical la ampliación del estado de emergencia solicitado por el Poder Ejecutivo, añora que la “oposición” en el Ayuntamiento que dirige le amplíe hasta 150 días el período en el que gobierna sin mayores obstáculos.

Jiménez no se conforma con que la Sala Capitular del ASDE le aprobó un “estado de emergencia municipal” de 60 días, durante el cual gobierna a su antojo con los recursos que tiene a manos, sino que desea seguir en esa línea de beneficios por hasta 150 días.

A principio de esta semana, Jiménez convocó a sus seguidores a salir “a las calles” para oponerse al plan de emergencia estatal que procura evitar la expansión del coronavirus.

-“¡NI UN DÍA MÁS! ¡Protégete! y vámonos pa’ la calle.

No más cifras oficiales, no más politiquería, no más plazos ni manipulación. Ya está bueno; ¡quite la emergencia y ponga el #CAMBIO !”, dijo el alcalde en un twit publicado el pasado lunes.

Lo dijo cuando el gobierno se preparaba a solicitar la extensión del Estado de Emergencia sanitaria durante otros 17 días.

Sin embargo, el jueves de la pasada semana, aprovechó su intervención en la sesión del Concejo de Regidores para expresar su deseo de contar con 150 días de gracia por las circunstancias creadas por el coronavirus.

Se refirió al tema al presentar un informe de lo que su gestión ha estado realizando desde que asumió el cargo el pasado 24 de abril.

Reveló que periodistas de un periódico le expresaron su parecer de que debido a la situación de crisis sanitaria los alcaldes deberían ser favorecidos no con los 100 días de gracia que le otorga la oposición, sino con 150 días.

A seguidas, comentó complacido que “la oposición podría decir: vamos a darle 150 por el coronavirus”.

Esa expresión suya llama la atención porque ha sido el mismo Jiménez quien está convocando a la gente a que ” vámonos pa’ la calle”, mostrando dudas sobre las cifras oficiales de contagiados y muertes por la Covid-19.

-“No más cifras oficiales, no más politiquería, no más plazos ni manipulación. Ya está bueno”, ha dicho Jiménez, cuyo líder, Luis Abinader, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, y su esposa, Raquel Arbaje, han revelado al país que resultaron contagiado por el nuevo coronavirus y que han contraído la covid-19.

Mientras tanto, en República Dominicana hay 21,437 casos confirmados de covid-19, y se han producido al menos 521 muertes por esta enfermedad.

Entonces, no está claro porqué Jiménez quiere que le den 150 días de gracias, mientras el promueve protestas en las calles contra la ampliación de 17 días del estado de emergencia solicitada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.

En la provincia Santo Domingo, cuenta con 107 fallecimientos. El municipio Santo Domingo Este pertenece a esa provincia.