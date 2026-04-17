Manuel Payano insta militancia FP de acudir a renovar la cédula

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El Encargado de los Asuntos Electorales de la Circunscripción Uno de la Fuerza del Pueblo (FP) en Santo Domingo Este instó a la militancia de ese partido a acudir a la jornada de cedulación puesta en marcha por la Junta Central Electoral desde el pasado domingo 12 de Abril para la renovación del documento.

Manuel Payano pidió a los miembros de la FP acudir a los centros habilitados, conforme al calendario establecido por la JCE, de acuerdo al mes de nacimiento.

Payano apuntó que la jornada procura la captura y actualización de los datos biométricos para la entrega de la nueva cedula de identidad y electoral.

Conjuntamente con el calendario establecido para atender a la población en general, la JCE ha coordinado con los partidos para dar un servicio especial a sus dirigentes, ha igual que lo ha hecho con varias instituciones,

Aparte del calendario de trabajo para atender a los ciudadanos de acuerdo al mes de nacimiento, la JCE ofrece un servicio especializado en horas de la noche y la madrugada, previa cita.

El Encargado de los Asuntos Electorales de la Circunscripción Uno de la FP en SDE recomienda a la militancia del partido estar pendiente del calendario y de los servicios establecidos por la JCE para la captura y actualización de los datos biométricos necesarios para la entrega de la nueva cedula de identidad y electoral,

Manuel Payano precisó que de esa manera contribuirán al éxito de la jornada de crecimiento y reorganización que lleva a cabo la Fuerza del Pueblo, para fortalecer sus estructuras de cara a los venideros compromisos electorales.

Payano subrayó que esa tarea de la militancia, de todos los miembros en general, es fundamental para que la FP continúe su crecimiento, su fortalecimiento, a fin de respaldar de manera masiva y decisiva en el 2028 a Leonel Fernández, en sus aspiraciones de dirigir los destinos del país, para conducir la nación por nuevos rumbos y atender las justas demandas, aspiraciones y necesidades perentorias de la población .