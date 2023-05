Marcell Ozuna vuelve por sus fueros, jonronea de nuevo en triunfo

Por: León Felipe Rodriguez

EN MIAMI — El dominicano Marcell Ozuna volvió el jueves por sus fueros y jonroneó de Nuevo y los Bravos de Atlanta barrieron la serie a Miami, con una Victoria de 6-3.

El dominicano Marcell Ozuna disparó su tercer cuadrangular en sus últimos dos partidos, anotó dos vueltas y produjo una, en total se fue con 6 de 13 con tres jonrones en la serie.

Por los Bravos, el dominicano Ozuna de 4-1, dos anotadas y una impulsada. Por los Marlins, los dominicanos Jean Segura de 3-1 y Bryan De La Cruz de 4-1.

Eloy Jiménez jonronea, anota una vuelta, empuja tres en derrota de los Medias Blancas

EN CHICAGO – En la jornada del jueves 4 de mayo, del Béisbol de Grandes Ligas, el dominicano Eloy Jiménez jonroneó, anotó una Carrera y empujó tres, pero no logró impedir la derrota de su equipo los Medias Blancas de Chicago que en 12 entradas cayeron, 7 vueltas por 3 ante Los Mellizos de Minnesota que ganaron a domicilio y evitaron una barrida en la serie de tres enfrentamientos .

En ese partido por los Mellizos, el dominicano Jorge Polancose fue de 3-0.

Por los Medias Blancas, los dominicanos Eloy Jiménez de 5-3, una anotada y tres remolcadas; y Hanser Alberto de 5-1..

Rafael Devers jonronea en triunfo de Boston

EN BOSTON,. El dominicano Rafael Devers, se recuperó el jueves al dar tres hits, incluyendo un cuadrangular de dos rayas como parte de una jornada de cuatro remolcadas. Fue el bambinazo número 150 de Devers, para ayudar al triunfo de los Medias Rojas de Boston 11 carreras por 5, sobre los Azulejos de Toronto.

EN SAN LUIS.- Los Angelinos de Los Angeles fletaron 16 incogibles incluido un jonrón para derrotar a domicilio a los Cardenales de San Luís, 11 carreras por 7 y barrerle la serie en su propia casa.

En ese partido, el venezolano Luís Rengifo fue el gran protagonista ofensivo por los Angelinos bateó de 4-3, con 4 carreras impulsadas, y 2 anotadas, con hit, doble y cuadrangular quedando solo a un triple para batear para el ciclo;

Los Angelinos han ganado cuatro juegos consecutivos, mientras que los Cardenales han tejido un rosario de seis derrotas y han perdido nueve de sus últimos diez juegos.

EN KANSAS CITY, Misssouri, EE.UU. —Los Orioles de Baltimore derrotaron el jueves 13-10 a los Reales de Kansas City, encuentro en el cual el dominicano Jorge Mateo se fue de 4-1 con dos anotadas y una remolcada.

EN OAKLAND, California, – Los Marineros de Seattle derrotaron en su propia casa a los Atléticos de Oakland el jueves 5 por 3, para extender a cuatro su racha de victorias y barrer la serie.Por los Marineros, los dominicanos Teoscar Hernández de 3-1, una anotada; y Julio Rodríguez de 4-0.

Por los Atléticos, los dominicanos Esteury Ruiz de 4-1, una anotada y una impulsada; y Ramón Laureano de 4-2.

EN OTROS RESULTADOS DE LA JORNADA DEL JUEVES

Washinton 4 Cubs 3

Detroit 2 Mets 0

Tampa 3 Piratas 2

JUEGOS DE HOY VIERINES 5 DE MAYO 2023

Marlins Vs Cubs 2:20pm

Toronto Vs Piratas 6:35pm

White Sox Vs Cincinnati 6:40pm

Yankees Vs Tampa Bay 6:40pm

Boston Vs Phillies 7:10pm

Rockies Vs Mets 7:10pm

Twins Vs Cleveland 7:10pm

Orioles Vs Atlanta 7:20pm

Oakland Vs Kansas 8.10pm

Detroit Vs Cardenales 8:15pm

Texas Vs Angelinos 8:38pm

Washington Vs Arizona 9:40pm

Dodgers Vs San Diego 9:40pm

Astros Vs Marineros 10:10pm

Milwaukee Vs Gigantes 10:15pm