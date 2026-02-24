Mariela Castro, El Che Y El Imperialismo

Por Narciso Isa Conde

“Los principios no se negocian. Con el imperialismo y todas sus facetas no hay posibilidad de negociar” dijo Mariela Castro Espín, la hija de Raúl Castro y Vilma Espín, en plena tensión entre Cuba y Estados Unidos.

“No hay posibilidad de negociación, sólo de diálogo. Porque los principios de soberanía de los pueblos no se pueden negociar. Vamos a ver qué pasa con las otras aspiraciones que tiene este presidente, que lo que quiere descaradamente y sin disimularlo es apropiarse de las riquezas, sobre todo del petróleo venezolano, las riquezas de Groenlandia y de otros pueblos”, señaló Mariela Castro en una extensa entrevista publicada recientemente en el medio Resumen Latinoamericano.

Y agregó: “en el caso de Cuba lo que más le interesa es desarticular el ejemplo de que por sesenta y siete años hemos resistido al imperio. Han hecho de todo, como dijo el propio Trump, y no han podido destruir esta Revolución. Y el pueblo, mientras más agresiones, más unidad, se fortalece la capacidad defensiva de nuestro pueblo y la capacidad de respuesta”.

El Che Guevara decía con un fuerte énfasis: “al imperialismo ni un tantito así”.

Los cambios en imperialismo, desde la época del Che, al presente han sido para peor.

Es una fiera herida, en decadencia agresiva, rabiosa, insolente, ejecutando un repliegue con invasión militar naval hacia nuestra América.

El Caribe y el pacifico Norte están invadidos por el Comando Sur.

Cuba está sometida a un asfixiante bloqueo petrolero, con cerco naval incluido.

El genocidio colosal en Gaza y en el Medio Oriente es uno de los grandes crímenes de lesa humanidad en la historia del planeta.

Es un imperialismo fascista en guerra híbrida contra la nueva independencia de nuestra América.

Es un imperialismo cínico y tramposo que se burla de todo acuerdo dialogado, incluso de cese al fuego o de cualquier tema menor.

El fascismo Trumpista han lanzado contra la soberanía de México varios componentes de esa guerra híbrida y continúa amenazando de intervenir militarmente con la leyenda del narcotráfico.

Un componente de esa guerra incluye fomentar las protestas violentas con temas de alta sensibilidad, en este caso la narco-violencia de los cárteles.

Trump acusa a su presidenta de debilidad frente a los carteles, que precisamente han sido armados por la CIA y los traficantes gringos.

El neofascismo estadounidense arropa la política de los gobiernos de las elites capitalistas y las cúpulas políticas de los partidos demócrata y republicano

La política exterior de Biden fue abiertamente genocida y neofascista.

La política interna y externa de Trump son extremadamente neofascistas y criminales, con una impronta mentirosa en la que cualquier anuncio de paz no es de fiar.

En EEUU domina el poder una escoria política y empresarial, mezcla sociópatas, pedófilos, violadores y criminales de guerra.

Cuba es una escuela de cómo abordar con dignidad, autodeterminación y amor a la patria la prepotencia imperialista, no importa los sacrificios. Por eso es un patrimonio político de la humanidad

Fidel y Raúl no se negaban a ciertos intercambios con autoridades y ciertos acuerdos puntuales sobre relaciones diplomáticas, intercambios de prisiones, cuestiones migratorias, etc

Pero nunca negociaron cuestiones de soberanía, principios, recursos naturales, modelo político, leyes y medidas internas, elecciones, relaciones diplomáticas y políticas con terceros países.

Nunca, después de una agresión terrorista o de un capítulo de la guerra hibrida, recibieron con honores a las entidades o los jefes de esas agresiones política criminales

Nunca aceptaron imposiciones o cedieron a presiones en materia de azúcar, flota pesquera, o respecto a sus valiosos yacimientos de níquel de la mina Moa, o a su audaz osada y campaña militar cubana en África

Jamás mostraron debilidad frente a las insolencias, chantajes, burlas y agresiones de los gobernantes estadounidenses. La soberanía y autodeterminación ante todo.

A eso se refiere Mariel cuando habla de la heroica resistencia de 67 años de sus líderes y su pueblo: “NI UN TANTITO ASÍ”.