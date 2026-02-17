Ministerio de Defensa fortalece buenas prácticas administrativas y financieras mediante capacitación especializada

Santo Domingo, D.N. — El Ministerio de Defensa reafirmó su compromiso con la transparencia institucional y el cumplimiento de las normas que regulan la administración pública, al respaldar el programa de capacitación dirigido al personal militar y civil que presta servicio en las áreas administrativas y financieras de las Fuerzas Armadas.

La iniciativa, desarrollada por la Contraloría General de las Fuerzas Armadas, impactó a 989 miembros pertenecientes al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, mediante 23 acciones formativas especializadas orientadas a fortalecer el control interno, la gestión presupuestaria, la responsabilidad fiscal y la correcta administración de los recursos del Estado.

Las capacitaciones abarcaron temas vinculados a gestión financiera gubernamental, normativa de compras y contrataciones públicas, régimen tributario, control interno, auditoría, ética pública y manejo eficiente del gasto, áreas consideradas esenciales para garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos asignados al sector defensa.

El programa contó con el aval académico y técnico de instituciones rectoras en sus respectivas materias, entre ellas el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y la firma especializada RMM Consulting Group, asegurando la actualización conforme a la normativa vigente del Estado dominicano.

Estas acciones formativas responden al interés del Ministerio de Defensa de consolidar una gestión institucional basada en buenas prácticas administrativas, integridad financiera y cumplimiento estricto de los procedimientos legales, entendiendo que la eficiencia operativa de las Fuerzas Armadas también depende de la correcta administración de sus recursos.

Con este esfuerzo, la institución continúa fortaleciendo la cultura de responsabilidad y profesionalización en las áreas administrativas y financieras, contribuyendo a la confianza pública y al fortalecimiento de la institucionalidad del sector defensa.