Miriam Germán convoca a fiscales en huelga a Mesa de Diálogo Institucional

La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, convocó este sábado a los fiscales en paro a una Mesa de Diálogo Institucional, con el objetivo de buscar una salida a los reclamos de reivindicaciones labores y derechos adquiridos.

“Iniciar una Mesa de Diálogo integrada por los convocados, con el objetivo de que el próximo lunes 2 de diciembre, a las 2:30 de la tarde se reúnan y puedan exponer sus puntos, ser escuchados y tratar de llevar propuestas consensuadas, ─en la medida de lo posible─ a la reunión del Consejo Superior del Ministerio Público, a la que están convocados, la cual, se efectuará el martes 3 de diciembre, a las 11:00 am.”, indica la comunicación.

En su misiva, la encargada del Ministerio Público señala que está pendiente de todo lo relativo a la institución, lo que me ha permitido, conocer sus demandas, en lo referente a temas de reivindicaciones laborales y del desarrollo de la carrera del Ministerio Público.

A continuación, la comunicación de Miriam Germán Brito:

Del Despacho de la Procuradora General

Santo Domingo de Guzmán, D. N., R.D.

30 de noviembre de 2024

A los Consejeros:

José del Carmen Sepúlveda

Denny Sivelstre

Merlin Mateo

Procuradores Generales Adjuntos:

Rodolfo Espiñeira,

Primer Sustituto

Yeni Berenice Reynoso,

directora de Persecución

Direcciones Generales:

Claribel Mejía, Directora Administrativa y Financiera

Jorge Báez, Subdirector Administrativo y Financiero

Asociaciones de Fiscales:

Asociación de Fiscales Dominicanos (FICALDOM)

Asociación de Fiscales de Carrera (ADOFIC)

De: Miriam Germán Brito

Procuradora General de la República

Asunto: Convocatoria a Mesa de Diálogo Institucional

Distinguidos designados:

Como es de conocimiento de todos, no me encontraba en el país, ya que estaba en el extranjero cumpliendo una agenda institucional atinente a nuestras funciones, a pesar de la distancia, ─como siempre─ he estado pendiente de todo lo relativo a la institución, lo que me ha permitido, conocer sus demandas, en lo referente a temas de reivindicaciones laborales y del desarrollo de la carrera del Ministerio Público, la cual, hemos respetado y tomado medidas puntuales para fortalecer; pero el motivo de esta misiva no es una rendición de cuentas, sino, iniciar una Mesa de Diálogo integrada por los convocados, con el objetivo de que el próximo lunes 2 de diciembre, a las 2:30 de la tarde se reúnan y puedan exponer sus puntos, ser escuchados y tratar de llevar propuestas consensuadas, ─en la medida de lo posible─ a la reunión del Consejo Superior del Ministerio Público, a la que están convocados, la cual, se efectuará el martes 3 de diciembre, a las 11:00 am.

La hora antes indicada aplica para quienes no son consejeros.

Cada asociación puede estar representada por tres (3) de sus integrantes.

Es oportuno reiterar que, como siempre, estamos en la mejor disposición de escucharlos y tomar las acciones y decisiones necesarias y posibles para crear mejores condiciones laborales y de servicios.

A la reunión antes referida deberá asistir la Secretaria General para levantar acta de la misma.

Les exhorto a realizar un diálogo constructivo, objetivo y respetuoso, que nos permita entre todos seguir fortaleciendo al Ministerio Público.

Agradezco la deferencia que la presente pueda merecer.

Atentamente,

Miriam Germán Brito

Procuradora General de la República