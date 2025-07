Nelia Rodríguez: El alcalde Dío Astacio ridiculiza la figura presidencial de Abinader

Por Nelia Rodríguez

El mismo día en que el presidente Luis Abinader cuestionó enérgicamente la campaña a destiempo de los precandidatos del PRM, el alcalde Dío Astacio desestimó públicamente su llamado al organizar esa misma noche una reunión política en las instalaciones del Palacio Municipal.

A dicha reunión fueron convocados los presidentes y secretarios generales de zonas del PRM en Santo Domingo Este, con el propósito de que respalden las aspiraciones del alcalde de presidir el partido en el municipio.

Este encuentro, realizado dentro de una institución pública, no solo constituye una falta de respeto al presidente Abinader, sino que representa un uso abusivo y desproporcionado de los recursos del Estado en perjuicio de otros compañeros del PRM que también aspiran a la presidencia municipal del partido.

En la historia del Ayuntamiento de Santo Domingo Este no se tiene registro de un alcalde que haya convocado a presidentes de zonas o direcciones intermedias de su propio partido a una reunión política en el Palacio Municipal, mucho menos para hacer propuestas que rayan en la falta ética al utilizar los recursos públicos.

Según ocho fuentes de diferentes zonas del PRM, incluidos presidentes y secretarios generales zonales de las tres circunscripciones, el alcalde se hizo acompañar del tesorero municipal y les habría ofrecido nombramientos de bajo salario por zona y un aporte económico en efectivo para el pago de locales partidarios. Personalmente, esa parte de la información no me atrevo a validarla; me cuesta creer que un alcalde, por más carente de ética que sea, se atreva a participar en una reunión política dentro del Palacio Municipal acompañado del tesorero municipal, ya que eso sería motivo suficiente para un juicio político que termine en su dimisión como alcalde.

Al consultar a un dirigente del PRM que respalda a Dío Astacio sobre por qué el alcalde no suspendió dicha reunión tras las declaraciones del presidente Abinader, este respondió en tono arrogante:

“Dío no es un funcionario limpia sacos que Abinader pueda cancelar con un decreto. Abinader que trate de enfriarse lo más que pueda con el alcalde, porque a partir 2028 cuando deje el poder será un cualquiera, pero Astacio seguirá como alcalde hasta el 2032 y de ahí en adelante, presidente hasta el 2040”.