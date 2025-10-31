Nueva cédula llevará símbolos patrios

Fuente externa

Santo Domingo. – El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, presentó formalmente este jueves ante el Instituto Duartiano y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP) los diseños del escudo nacional y la figura de Juan Pablo Duarte que serán incluidos en la nueva Cédula de Identidad y la Cédula de Identidad y Electoral.

La presentación se realizó con el objetivo de obtener la aprobación y el visto bueno de ambas instituciones, las cuales son garantes de la correcta representación y el uso adecuado de los símbolos patrios en el país.

En el encuentro, que se enmarca dentro de los avances del proyecto de renovación del documento de identidad dominicano, participaron la miembro titular del Pleno JCE, Hirayda Marcelle Fernández; la miembro suplente María Estela de León; el secretario general Sonne Beltré, y los directores de Cedulación, Américo Rodríguez; de Informática, Johnny Rivera; de Registro Civil, Rhina Díaz; de Elecciones, Mario Núñez; del Voto en el Exterior, Well Sepúlveda; de Partidos Políticos, Lenis García y de Comunicaciones, Suedi León Jiménez, miembros de la Comisión Técnica del Proyecto de Renovación de la Cédula.

También estuvieron presentes el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez; el presidente de la CPEP, Juan Pablo Uribe, y el historiador y numismático, Miguel Estrella.

Jáquez Liranzo destacó la importancia de este encuentro para asegurar que los elementos históricos y patrios a incorporarse en el nuevo documento cuenten con el rigor y el apego a la simbología oficial, tal como lo demandan las leyes y el respeto a la identidad nacional.

Explicó que el Pleno tomó una decisión de incorporar los elementos patrios, culturales y medioambientales en el nuevo diseño de la cédula de identidad y electoral. Este empuje busca que el documento de identificación oficial sea un reflejo de la dominicanidad y la riqueza cultural de la nación.

El diseño del anverso del documento estará fuertemente marcado por los símbolos patrios, el escudo nacional, la efigie del Patricio Juan Pablo Duarte y el Monumento a los Héroes de la Restauración, serán elementos centrales.

En un gesto simbólico de la continuidad de la patria en sus ciudadanos, el rostro del titular de la cédula aparecerá en su foto normal, en una foto pequeña adicional y, de manera evocadora, en el pecho de Duarte.

Además de los símbolos patrios, la nueva cédula celebrará la cultura y la biodiversidad dominicana. El diseño integrará imágenes de la güira y la tambora, instrumentos esenciales del folclore y la música nacional, resaltando la identidad sonora del país.

En el ámbito medioambiental, se incluirá la figura de la cigua palmera, declarada ave nacional, un recordatorio de la riqueza natural de la República Dominicana.

Esta medida de la JCE no solo actualiza el documento de identidad, sino que también lo convierte en un portador de la historia, la cultura y la naturaleza dominicana, fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo nacional entre los ciudadanos.

Certificación uso símbolos patrios

La imagen original de Juan Pablo Duarte es una fotografía de 1873, cuya autenticidad y uso fueron certificados por el Archivo General de la Nación (AGN) y se contó con la asesoría técnica y vectorización del historiador Miguel Estrella.

Los representantes del Instituto Duartiano y la CPEP aprobaron los diseños y reafirmaron su compromiso con la preservación del legado de Juan Pablo Duarte y los símbolos que nos representan como nación.

Además, extendieron sus felicitaciones a las autoridades de la JCE por esta iniciativa, considerando que la inclusión de los símbolos patrios en el nuevo documento de identidad representa un valioso refuerzo de la dominicanidad.