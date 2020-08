Nuevo Presidente de la DNCD asume funciones

Fuente: DNCD

Cumpliendo con el decreto 360-20 del Excelentísimo Señor Presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona, el Vicealmirante Félix Alburquerque Compres, ARD. Presidente saliente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realizó la entrega al Contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa, ARD quien lo releva en el cargo.

El Vicealmirante Alburquerque Compres agradeció a todos los miembros e involucrados el trabajo en equipo que permitió la consecución de las acciones contra el Narcotráfico y el crimen organizado transnacional, de igual forma agradeció a las agencias internacionales, a los gobiernos de EEUU, Francia, Italia, Alemania, Holanda Bélgica y otros países de la Unión Europea, y de manera especial a la Embajadora de los Estados Unidos Robín Bernstein por el apoyo ofrecido a la DNCD como a su persona.

En su discurso el Vicealmirante Alburquerque Felicitó al Presidente Constitucional de la República, Lic. Luis Rodolfo Abinader Corona, por el nombramiento del Contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa ARD, en la Presidencia de la DNCD, de quien se refirió como un oficial de las dimensión moral, espiritual, honestidad, sencillez y sobre todo disciplina, quien sin duda alguna “sabrá surcar los mares tempestuosos y vientos huracanados que se presentan mientras timonea el navío llamado DNCD, ”expreso Alburquerque, y le deseó éxito en el cumplimiento de sus funciones.

El Contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa, ARD agradeció a Dios y al Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Luis Rodolfo Abinader Corona, por distinguirlo con el nombramiento como Presidente de la DNCD, reto que asume con toda humildad pero con el convencimiento de actuar de manera enérgica contra el flagelo de las drogas, pero respetando siempre el debido proceso y los derechos humanos.

El contralmirante se refirió a la DNCD como una institución compleja pero también, responsable de contribuir con la tranquilidad y la seguridad de la sociedad dominicana y el cual ejercerá con respeto y valoración de sus miembros.

“Espero que Dios siempre me guie para que me permita no cambiar, ni ante mis superiores, ni ante mis subalternos, y yo les aseguro que en mí no van a tener un jefe, van a tener un compañero que tiene la misión de administrar los recursos tanto materiales como humanos para desarrollar una tarea tan difícil pero que contribuye al bienestar y a la salud de nuestra sociedad” Manifestó el Contralmirante Cabrera Ulloa, ARD.