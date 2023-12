Ohtani pulveriza récord con pacto más grande de la historia (US$700 Millones por 10 años); Soto acecha marca

Por William Perdomo

Tras el monumental acuerdo de este sábado del japonés Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles pulverizó el récord con el pacto más grande de la historia de las Grandes Ligas con la estratosférica cifra de $700 millones de dólares por 10 años, pero el poderoso agente Scott Boras no tardó en pronosticar que su cliente, el dominicano Juan Soto, está en camino a dicha marca.

«Soto está en el tope, es el mejor de los mejores bateadores, es un gran valor para cualquier franquicia. Ya veremos quien paga lo que cuesta ese contrato cuando sea agente libre», vaticinó Boras luego que los Dodgers hicieron oficial la contratación del fenómeno japonés apodado «Babe Ruth moderno», quién además recibió un bono por la firma de $30 millones, aparte de los US$700 millones.

Soto llegará al mercado de agentes libres tras 2024, donde los expertos vislumbran un posible megacontrato por su juventud, férreo bate y notable disciplina en el plato. Boras ya insinuó que espera algo así como los $70 millones anuales que cobrará Ohtani.

El super agente de Juan Soto, está tomando como referencia el pacto de Ohtani, sin embargo creemos que Boras está sobredimensionando el verdadero valor del quisqueyano en el mercado al compararlo con el del nipón.

Expertos hablan de un posible acuerdo multianual de Soto que estaría entre los $550 ó $650 millones por 12 años.

El actual acuerdo de Ohtani, quien es el mejor jugador de este deporte, es 64% más caro que el récord anterior de $426,5 millones de dólares que firmó el jardinero Mike Trout con los Angelinos de Los Ángeles y que inició en el 2019.

Ohtani ha redefinido al béisbol de Grandes Ligas, es la cara de esta industria. Nadie se le ha acercado a sus logros en la era moderna en el plato y montículo para convertirse en uno de los mejores peloteros como bateador y lanzador. Es uno de los deportistas más comercializables del mundo y que mejora venta de boletos, rating de televisión y ganancias por patrocinios.

Fue elegido MVP unánime de la Liga Americana en el 2021 y 2023 (quedó segundo en el 2022) ganando este año a pesar de que se lesionó el codo a finales de agosto y el músculo de oblicuo en septiembre.

Ohtani de por vida en la MLB como bateador tiene un promedio de .274, con 171 jonrones, 437 remolcadas, 129 dobles, 29 triples y 86 bases robadas, y como pitcher 39-19 y efectividad de 3.01, con 608 ponches en 481 2/3 entradas, esto le otorga un WAR de 34.7

Su promedio anual de 70 millones es 62% más que el anterior récord de 43,333,333 millones que compartieron los pitchers Max Scherzer y Justin Verlander que firmaron con los Mets de Nueva York. Su nuevo salario es casi el doble que el que tuvo con los Angelinos.

El nuevo contrato de Ohtani lo pondra a ganar:

Por año US$70 millones.

Por mes US$5 millones, 800 mil.

Por semana US$1 millones, 300 mil

Por juego US $432 mil.

Por día US $200 mil.

Por hora US $8 mil.

Mientras, se recuerda que Juan Soto, asesorado por su agente Scott Boras, rechazó un contrato de extensión de 15 años y $440 millones que le ofrecieron los Nationals de Washington antes de canjearlo a los Padres de San Diego a mediados de 2022.

Este hubiese sido el mayor contrato en la historia en cuanto a valor total para un pelotero, por delante de los $426, 5 millones del pacto de Trout con los Angelinos

Sin embargo, Soto y su agencia optaron por rechazar la mega extensión, apostando a que el toletero podrá conseguir un acuerdo aún más monumental como agente libre después de la temporada 2024.

Otro referente para Soto sería el contrato de su ahora compañero de equipo Aaron Judge, firmó hace un año con los Yankees por 9 temporadas y $360 millones para un promedio anual: $40 millones.

Este convenio convirtió a Judge en el jugador de posición ofensiva mejor pagado en la historia de la MLB en cuanto a salario por temporada, destronando la marca previa de Mike Trout con los Angelinos ($36 millones al año).

Juan Soto ha compilado una impresionante lista de logros y estadísticas en sus primeras 6 temporadas en Grandes Ligas, consagrándose como uno de los bateadores más temibles del béisbol actual pese a su juventud.

Debutó en las ligas mayores en 2018 con los Nacionales de Washington probando de inmediato su explosivo bateo, luego en apenas su segunda temporada en 2019 se erigió en pieza fundamental del primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia de la capital estadounidense. Su consistencia fue crucial para la hazaña.

Entre sus palmarés ha ganado 4 Bates de Plata, un título de bateo, un Derby de Jonrones, tres Juegos de Estrellas, además tres veces obtenido el liderato de OBP y bases por bolas en la Liga Nacional.

De por vida tiene average de bateo de .284 con 160 jonrones, 483 carreras empujadas, 50 bases robadas, 640 boletos y 524 ponches y 28.6 de WAR.

El reciente contrato récord de $700 millones para Shohei Ohtani con los Dodgers ha elevado aún más el potencial del pacto que podría firmar el dominicano en un futuro cercano.

De la joven estrella de 25 años de edad mantener su ascenso y teniendo al audaz agente Scottt Boras, no sería descabellado proyectar un posible megacontrato que llegue a los $700 millones o más para el quisqueyano.

Por ahora, su nuevo equipo, los Yankees de New York son los grandes favoritos de quedarse con los servicios de Soto a largo plazo. Pero otros monstruos financieros podrían entrar en juego.