Organizaciones de izquierda y movimientos sociales convocan marcha por la soberanía y los derechos del pueblo

Fuente externa

SANTO DOMINGO, R,D. Seis organizaciones de izquierda, junto a diversos movimientos sociales convocaron una marcha nacional para el próximo domingo 22 de febrero, por el rescate de la soberanía nacional, el derecho a la autodeterminación y los derechos sociales, económicos, políticos, sociales y culturales del pueblo dominicano.

Al ofrecer la información este domingo en rueda de prensa, Narciso Isa Conde, en representación del Partido Comunista del Trabajo (PCT), del Movimiento Popular Dominicano (MPD), Movimiento Caamañista (MC), Fuerza de la Revolución (FR), Partido Patria Para Todos/as (PPT) y, Referente de la Izquierda Dominicana (RID), expresó que la marcha es parte de la conmemoración del Mes de la Patria.

Dijo que en este mes confluyen la gesta independentista de la Sociedad Secreta La Trinitaria, liderada por el patricio Juan Pablo Duarte y la heroica expedición de Playa Caracoles, encabezada por el coronel Francisco Alberto Caamaño, líder político militar de la Revolución de Abril y la guerra patria contra el yanqui invasor.

“Por el rescate de la soberanía nacional, por el derecho a la auto- determinación y los derechos económicos, políticos sociales y culturales de nuestro pueblo, sistemáticamente pisoteados, el colectivo de izquierda aquí presente -junto a diversas coordinaciones, coaliciones y movimientos sociales- hemos decidido convocar una marcha nacional el próximo domingo 22 de febrero”, sostuvo el vocero del colectivo de las izquierdas.

Añadió que la actividad es una iniciativa dedicada a Duarte, Caamaño y Luperón, en protesta por la creciente intervención militar del Comando Sur de Estados Unidos en puertos, aeropuertos, mares, costas y fronteras; al tiempo que reclamarán su salida del país y de toda la región del Caribe.

De igual manera, los grupos de izquierda proclamaron que “como Patria es Humanidad esta será una MARCHA contra la corruptela, el saqueo, la usura bancaria, explotación y la impunidad (Senasa, Megamineras, Granceras); contra las brutales desigualdades sociales, privatización, deterioro de los servicios públicos, depredación ambiental y robo del patrimonio público y natural del país.

El punto de partida de la marcha será la Plazoleta La Trinitaria, en la cabecera del Puente Duarte, a las 9:30 de la mañana del domingo 22 de febrero.

Su recorrido abarcará calles de los sectores de Villa Francisca, San Antón, San Miguel, San Lázaro, Ciudad Colonial, calle El Conde, hasta concluir en la estatua de Caamaño frente al Parque Independencia.

“Será una marcha de condena al régimen lacayo de Abinader y a los partidos entreguistas como el PRM, PLD, FP y grupos satélites”, subrayaron el PCT, MPD, MC, FR, PPT y el RID en su declaración.

Las organizaciones de las izquierdas revolucionarias resaltaron que la marcha es para demandar salarios dignos, salud, educación y seguridad social para todos/as igual, viviendas confortables para el pueblo humilde y trabajador, las tres causales, alto a la violencia de género, alto al racismo, respeto a los derechos de jóvenes y niños, por el agua y la vida, solidaridad con los pueblos agredidos, invadidos y en lucha: Cuba, Venezuela, Nicaragua, México, Palestina. ¡BIENESTAR SOCIAL, VIDA DIGNA Y PAZ!

“Vamos a defender la Patria de Verdad: soberana, humana, próspera, alegre y feliz para todos y todas”, destacaron las organizaciones de izquierda.

¡NI UN PASO ATRÁS! ¡YANQUI VETE A TU CASA!