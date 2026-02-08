PLD exhibe fuerza en Barahona: Jhonny Pujols inaugura ocho locales y afirma que el partido lidera la oposición

Por Joselito Feliz

Barahona.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ingeniero Jhonny Pujols, inició este sábado 7 de febrero un amplio recorrido por la provincia Barahona con la inauguración de locales municipales del partido, en medio de un ambiente de entusiasmo y participación de la dirigencia y militancia peledeísta.

Pujols aseguró que el PLD es actualmente la principal fuerza opositora del país, condición que —dijo— reflejan las encuestas y la opinión pública. Destacó que la organización ha sido el partido de mayor crecimiento en el último año y el más activo en el ejercicio de la oposición. “Liderar la oposición requiere hacer oposición. No se puede pretender liderar desde una institución pasiva”, expresó, subrayando que el PLD mantiene una agenda sistemática de denuncias y propuestas cada semana.

El dirigente sostuvo que en la provincia Barahona el escenario político está prácticamente polarizado entre el partido de gobierno y el PLD, y resaltó la inauguración de ocho locales como muestra del impulso organizativo que vive la organización. Indicó que el partido experimenta en la provincia el mayor nivel de entusiasmo de la última década, gracias al esfuerzo de la dirigencia local.

Durante su intervención, Pujols calificó como “pésimo” el rumbo económico del país, señalando que el crecimiento económico del año pasado fue de 2.1 %, el más bajo de Latinoamérica. Afirmó que la población enfrenta un encarecimiento del costo de la vida, tarifas más altas en servicios básicos, falta de empleos de calidad y dificultades para acceder a servicios de salud, lo que —a su juicio— configura un momento duro para la ciudadanía.

El secretario general del PLD destacó la presencia del presidente provincial Rafael (Pepe) Ferreras, el enlace provincial Giovanni Romero, dirigentes municipales y delegaciones de las provincias Barahona y Bahoruco. La jornada del sábado incluyó actividades en El Peñón, Las Salinas, Polo, Enriquillo y La Ciénaga. El domingo continuará el recorrido con inauguraciones en Cabral, Fundación y Vicente Noble.

En cada localidad se realizó el corte de cinta encabezado por Pujols junto a las direcciones municipales y provinciales. El dirigente definió los nuevos locales como centros de trabajo político orientados a la organización territorial, el contacto directo con la población y la planificación electoral de cara a los comicios municipales y nacionales de 2028.

Pujols subrayó la importancia de la unidad partidaria y expresó confianza en la capacidad del PLD para seleccionar, en su momento, la candidatura que mejor represente a la organización. Reafirmó que el partido trabaja para reconectar con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y colocarse del lado de los intereses del pueblo dominicano, convencido de que el PLD volverá a gobernar el país.

Durante la jornada también estuvieron presentes el miembro del Comité Político y enlace regional Ramón de la Rosa; los exdiputados Víctor Terrero y Ruddy Méndez (Ñiñín); Hendri Rivas, miembro del Comité Central; y dirigentes municipales y provinciales de la organización. El recorrido forma parte de una estrategia nacional de fortalecimiento estructural y movilización de la militancia peledeísta.