Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles el Radar Meteorológico Doppler Banda C de doble polarización y estado sólido, en el Complejo Aeronáutico Dominicano, lo que le permite al Gobierno seguir avanzando en la modernización del sistema meteorológico nacional y el fortalecimiento de la seguridad operacional en el espacio aéreo dominicano.

El director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, en su calidad de titular de la institución, destacó el respaldo brindado por el primer mandatario para la adquisición de estos equipos y lograr la cobertura total de todo el territorio nacional a través de este sistema de radares de alta tecnología.

La mayor y más inteligente inversión en equipamiento

“La aviación civil de la República Dominicana ha recibido, durante la gestión del presidente Luis Abinader, la mayor y más inteligente inversión en equipamiento, tecnología y capacitación de los equipos técnico y administrativo, que cada día trabajan para garantizar operaciones seguras en el país”, sostuvo Rodríguez Durán.

Se completa triangulación de información

Con la puesta en operación del Radar Meteorológico Doppler Banda C en este Complejo Aeronáutico Dominicano, con una inversión de 250 millones de pesos se completa la triangulación de información de todo el territorio dominicano.

“Este radar WRS300, de doble polarización y estado sólido, tiene una cobertura efectiva de 250 kilómetros y puede alcanzar hasta los 400 kilómetros. En el año 2022 fue instalado el primer radar en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y en mayo del pasado año el segundo en la Loma Isabel de Torres, en Puerto Plata. Hoy consolidamos un sistema integral de vigilancia meteorológica al servicio del país”, añadió el director general del IDAC.

Para la aviación, su impacto es determinante en la seguridad operacional, ya que fortalece la toma de decisiones de pilotos y controladores aéreos, los procesos de despegue y aterrizaje, la anticipación de condiciones meteorológicas adversas, intensidad y distribución de la lluvia, además de la dirección y velocidad del viento.

Inauguraciones Base Aérea de San Isidro

De igual manera, adelantó que en el mes de abril, el Presidente tendrá la oportunidad de inaugurar una moderna torre de control con cabina, equipos de comunicaciones de última generación, un DVOR-DME y un moderno sistema energético alternativo en la pista de la Base Aérea de San Isidro.

En ese mismo orden, Rodríguez Durán indicó que el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y la Fuerza Aérea Dominicana tienen accesos al servidor de estos radares para que puedan realizar sus operaciones en menor tiempo y mayor calidad.

Gloria Ceballos y Juan Manuel Méndez valoran beneficios del sistema de radares

Los directores del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y del Instituto Dominicano de Meteorología, Juan Manuel Méndez y Gloria Ceballos, respectivamente, valoraron lo beneficioso de este sistema de radares de predicción meteorológica, para tener un mejor control de información en ese sentido durante las temporadas ciclónicas y los eventos naturales que constantemente se registran en el país.

A la inauguración del Radar Doppler Meteorológico Banda C asistieron, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la subdirectora general del IDAC, Paola Aimée Plá Puello; el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Manuel Taveras; la gobernadora provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba y el alcalde del municipio Boca Chica, Ramón Candelario Santana.

Además dijeron presente en el importante acto, el presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella; el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo; el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez; el director general del CESAC, general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo.

Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos (ANP) Capitán Eugenio de Marchena Espada; el reverendo Padre Milcíades Florentino, quien bendijo el acto, Operadores Dominicanos, colaboradores del IDAC e invitados especiales.