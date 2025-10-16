Previo a MWC 2026, HONOR muestra su innovador ROBOT PHONE

Por Raysa Féliz

Ciudad de México. – HONOR, marca global líder en IA para dispositivos y ecosistemas, continúa marcando el rumbo de la innovación tecnológica. Como punto culminante de sus últimos desarrollos, la compañía presentará en el escenario del MWC 2026 el HONOR ROBOT PHONE, un dispositivo con un nuevo formato que combina robótica e imagen avanzada y que representa una nueva generación de dispositivos impulsados por inteligencia artificial (IA).

Este innovador dispositivo está dirigido a entusiastas de la tecnología y early adopters que buscan más que lo esperado de un dispositivo con IA. No se trata sólo de funciones inteligentes habituales, sino de un compañero capaz de interactuar de manera emocional y adaptarse continuamente a quienes lo utilizan.

HONOR revelará más detalles sobre la configuración y las especificaciones del ROBOT PHONE durante el MWC 2026 en Barcelona, ofreciendo a los asistentes un vistazo completo a esta nueva generación de dispositivos impulsados por inteligencia artificial.

Este desarrollo forma parte del HONOR ALPHA PLAN, una estrategia ambiciosa que busca revolucionar la inteligencia artificial y posicionar a HONOR como líder en ecosistemas de dispositivos con IA. A través de este plan, la compañía impulsa la innovación en hardware y software, fomenta la colaboración con socios globales y crea un ecosistema abierto y de valor compartido, que maximiza la interacción entre humanos y dispositivos.

El HONOR ALPHA PLAN también refleja la visión de la compañía para empoderar a las personas mediante la tecnología, ofreciendo experiencias más inteligentes, personalizadas y seguras en todos sus dispositivos.

Con el HONOR ROBOT PHONE, HONOR refuerza su compromiso con llevar la inteligencia artificial a la vida diaria de las personas, marcando un nuevo estándar en la interacción entre humanos y tecnología.