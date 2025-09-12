Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre imputado de tortura y barbarie en perjuicio de su expareja, a quien él le lanzó ácido corrosivo en todo su cuerpo el pasado 22 de junio.

El imputado Oscar Eduardo Franco Alcántara deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XVII) Najayo Hombres, de San Cristóbal.

La fiscal Luisa de los Santos litigó el caso investigado por su colega Johanna Taveras, adscrita a la Fiscalía Comunitaria de Cristo Rey. El hecho ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana del pasado 22 de junio, en la Avenida Nicolás de Ovando esquina 41.

El imputado interceptó a la víctima mientras caminaba por la vía pública y acto seguido le lanzó un líquido corrosivo (conocido como plomerito o ácido del diablo) en todo el cuerpo, provocándole quemaduras de primer, segundo y tercer grado en un 24% de su superficie corporal, de acuerdo con el reporte médico.

Tras el ataque, la víctima pidió auxilio a transeúntes, quienes llamaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia a la Unidad de Quemados del Hospital Ney Arias Lora, donde estuvo ingresada por alrededor de dos meses debido a la gravedad de las lesiones, por las cuales aún sigue recibiendo atenciones médicas.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo pruebas testimoniales, médicas y documentales, ya que la víctima había recibido mensajes de amenazas enviados por el imputado desde su teléfono móvil.

Además, se incorporaron videos y fotografías que muestran el momento en que resultó agredida, así como una memoria USB con grabaciones que captan tanto la agresión como la huida del imputado. Igualmente, mediante autorización judicial de interceptación telefónica, se comprobó que el acusado realizó llamadas a la víctima horas antes del ataque.

El 11 de julio de 2025, Franco Alcántara fue arrestado en cumplimiento de la Orden Judicial de Arresto núm. 2025-AJ0040387, emitida por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional. Al momento de su detención portaba un arma de fabricación casera tipo “chilena”, con municiones de diversos calibres, y un teléfono celular.

Durante su arresto, el imputado se resistió y realizó disparos contra los agentes, resultando herido de bala en la pierna derecha. En el enfrentamiento también resultó herido el sargento de la Policía Nacional Jhonatan Rafael Paula Montero, quien sufrió una fractura cerrada de tibia y peroné derecho, de acuerdo con el diagnóstico médico del Hospital Regional Docente Juan Pablo Pina.

El Ministerio Público otorgó al hecho la calificación jurídica de violación a los artículos 303 y 304, numerales 7 y 10, del Código Penal Dominicano, así como el artículo 75, párrafo I, de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.