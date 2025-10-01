Prisión para hombre que violó y mató a niño de 10 años en Sabana Perdida

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Ante las evidencias aportadas por el Ministerio Público, un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre de 57 años de edad imputado de violar sexualmente y matar a un niño de 10 años al que sustrajo de los alrededores de su residencia el pasado sábado.

La medida de coerción fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este en contra del imputado José Antonio Glass (Yoyón) y ordenó su cumplimiento en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte, representado por el fiscal de Litigación Inicial, Tito Osea González, solicitó la imposición de medida de coerción a la jueza Karen Minyetty Casado.

Glass cometió el hecho el pasado 27 de septiembre, aproximadamente a las 5:20 de la tarde, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía una condición especial. El imputado sustrajo al niño mientras se encontraba en los alrededores de la casa de su madre, en el barrio Puerto Rico, Santo Domingo Este.

El Ministerio Público estableció que, en el desarrollo de su plan criminal, Glass inició una caminata a pie con el niño, dirigiéndose desde Los Minas hacia el sector Los Pinos de Sabana Perdida (Santo Domingo Norte).

En el transcurso de las investigaciones, a cargo de la fiscal Ivette Mateo, del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía de Santo Domingo Este, se ha establecido que Glass procedió a materializar la agresión cuando se encontraban en el sector Los Pinos de Sabana Perdida, específicamente en una zona boscosa.

El expediente indica que, con manifiesta crueldad y despiadadamente, el imputado cometió el abuso sexual contra la víctima y luego procedió a estrangularlo, ocasionándole la muerte, conforme indica el acta de levantamiento de cadáver Núm. 0101598, de fecha 28 de septiembre de 2025. El cadáver del niño fue localizado en dicha zona el pasado domingo.

EI Ministerio Público les ha asignado a los hechos la calificación jurídica provisional contenida en los artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 331 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 110 y 396 literales a, b y c de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños Niñas y Adolescentes.

El imputado José Antonio Glass cumplió una condena completa de 15 años de prisión por violar sexualmente a otro niño de 10 años de edad, lo cual evidencia su reincidencia en el delito.