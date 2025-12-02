Prisión preventiva para hombre que mató a su pareja en Santiago Rodríguez

Enviado por PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Tras evaluar las evidencias aportadas por el Ministerio Público, una jueza de un tribunal de Santiago Rodríguez impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre que le provocó la muerte a su pareja a causa de heridas de arma blanca.

La medida priva de libertad a Adinson Emilio Reyes Goris, imputado de quitarle la vida a su pareja Nataly Yolanda López, en la residencia que ambos compartían, ubicada en la localidad Mata del Jobo, del municipio San Ignacio de Sabaneta de esa provincia.

Según las investigaciones, el imputado atacó a la víctima de manera violenta con un arma blanca tipo cuchillo de aproximadamente seis pulgadas, ocasionándole múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo.

Posteriormente, la dejó encerrada en la vivienda y se trasladó al municipio de Esperanza, provincia Valverde, donde confesó lo ocurrido a familiares, quienes alertaron a las autoridades y procedieron a entregar al procesado.

En la escena del crimen se presentó el Ministerio Público, representado por el fiscal Rafael Bueno, acompañado del médico legista Elvis Lamí y miembros de la Policía Científica.

El médico legista certificó como causa de muerte shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca, según el acta de levantamiento del cadáver.

El órgano investigador sustentó la solicitud de medida de coerción con pruebas documentales y materiales recolectadas de manera legal en esta etapa inicial del proceso, con el objetivo de demostrar la vinculación del imputado con el hecho ocurrido el pasado 26 de noviembre.

El fiscal litigante Rafael Bueno solicitó la imposición de la medida privativa de libertad a la jueza Wanda Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago Rodríguez, quien ordenó su cumplimiento en la cárcel pública de esa provincia.

El Ministerio Público presentó cargos provisionales contra Reyes Goris por violación a los artículos 295, 304, 309-1 y 309-2 del Código Penal dominicano, que tipifican el homicidio agravado y la violencia contra la mujer (feminicidio), así como el uso de arma blanca, conforme al artículo 83 de la Ley 631-16 sobre Armas, en perjuicio de Nataly Yolanda López y del Estado dominicano.