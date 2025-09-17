Prisión preventiva para procesado por violar sexualmente a una señora de 73 años

Enviado por la PGR

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre imputado de violar sexualmente a una señora de 73 años, en un hecho ocurrido el pasado 4 de septiembre en el sector Manoguayabo.

El imputado, identificado como Samuel Aquino y/o Samuel Moreta, deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata.

La investigación está a cargo de la fiscal Brenda Reyes, a quien la víctima relató que el imputado se presentó en su vivienda solicitando un vaso de agua y, cuando ella dio la espalda, la amenazó con un cuchillo y la llevó a su habitación, donde la violó sexualmente.

Durante el forcejeo, la víctima resultó herida en la mano izquierda, lesión que requirió sutura en un centro de salud y que quedó documentada en el certificado médico forense.

Asimismo, un informe psicológico detalla que la señora presenta indicadores de ansiedad de alta intensidad, estrés y preocupación constante como consecuencia de la agresión.

El Ministerio Público ha calificado de manera provisional los hechos como violación sexual agravada, lo cual constituye una falta a los artículos 309 y 331 del Código Penal dominicano, en perjuicio de la víctima, cuyo nombre se omite para evitar su revictimización.