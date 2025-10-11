Propeep reafirma compromiso con la salud de las mujeres

Fuente externa

San Cristóbal.- En el marco de la Jornada de Inclusión Social “Primero Tú”, realizada en el sector Lavapiés, San Cristóbal, la subdirectora de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Yenny Chaljub, hizo un llamado a las mujeres dominicanas a realizarse chequeos preventivos y autoevaluaciones mamarias de manera regular, con motivo del Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

La funcionaria destacó el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader en la lucha contra esta enfermedad, fortaleciendo los programas de prevención, diagnóstico y tratamiento a través del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Programa de Medicamentos de Alto Costo y los institutos oncológicos nacionales.

Asimismo, manisfestó que Propeep durante el mes de octubre, despliega junto al Gobierno, una intensa campaña de prevención y sensibilización de la terrible enfermedad, que no solo afecta a las mujeres, sino a toda la familia y la sociedad.

En tono emotivo, Chaljub expresó a las mujeres presentes: “Háganlo por sus hijos, por sus madres, tías, abuelas y por usted misma, acuda al médico y hágase su chequeo preventivo”.

Según datos estadísticos, el presupuesto de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo pasó de RD$2,786 millones en 2020 a RD$7,313 millones en 2025, lo que permite atender a más de 7,400 pacientes en tratamientos oncológicos.

“Este incremento de RD$4,526 millones fortalece el compromiso del presidente Abinader con la salud y bienestar de las mujeres dominicanas”, expresó la subdirectora de Propeep.

Yenny Chaljub resaltó además, el esfuerzo de la comunidad médica y exhortó a toda la población femenina a priorizar la prevención como la mejor herramienta para salvar vidas.

“La prevención nos une, la detección temprana salva vidas”, afirmó al encabezar este sábado la jornada de Inclusión Social “Primero Tú”, en la escuela Básica profesor Pablo Barinas, en el barrio Lavapiés, de San Cristóbal.

Autoridades presentes

Durante el acto protocolar de apertura, acompañaron a la subdirectora de Propeep, Yenny Chaljub, el alcalde municipal, Nelson de la Rosa; la gobernadora Pura Casilla; el presidente del Consejo Nacional para Personas Discapacitadas, Benny Metz y líderes comunitarios, entre otros.