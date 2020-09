Radhamés Fortuna: “no tengo nada que ocultar”; irá a la Procuraduría para la Persecución de Delitos Electorales

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 99,898 Fallecidos: 1,864 Recuperados: 73,228 Activos: 24,806

Por Robert Vargas

El ex diputado y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), Radhamés Fortuna, le ha dicho hoy a Ciudad Oriental que no tiene nada que ocultar y que se presentará este martes a las 10:00 AM a la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de Crímenes y Delitos Electorales, que le ha citado para conversar sobre una querella colocada en su contra por la ex candidata a diputada peledeísta Angery Alberto.

A la cita también ha sido convocada la ex regidora y ex candidata a diputada Rocío Hidalgo.

-“Soy una persona transparente y todo el mundo me conoce”, dijo Fortuna, quien perdió las pasadas elecciones por poco más de 100 votos.

Respecto del pleito judicial iniciado en su contra por Alberto, expresó que ella no tiene forma de demostrar que él ha incurrido en alguna violación a la ley electoral en su perjuicio.

Estima que la querellante pretende “posicionarse mediáticamente pensando en las elecciones del año 2024”.

Según Angery Alberto, Fortuna, el actual diputado Luis Henríquez, la ex vice alcaldesa Jacinta Estevez y la ex regidora Rocío Hidalgo habrían incurrido, presuntamente, en la comisión de varios delitos y crímenes electorales.

La querellante alega que en su perjuicio fueron cometidas acciones antes, durante y después de las elecciones.

Precisa que con su iniciativa pretende aportar “para que no se repitan” situaciones como las que, presuntamente, le afectaron.

Recuerda que anteriormente no existía la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales , y esto deben tenerlo en cuenta “quienes aprovechándose de su poder” perjudiquen a otros en medio de los procesos electorales.

, y esto deben tenerlo en cuenta “quienes aprovechándose de su poder” perjudiquen a otros en medio de los procesos electorales. Expresó que los delitos electorales son perseguibles judicialmente hasta dos años después de ser cometidos.

-“Pretendemos dar un ejemplo para nunca más vuelvan a ocurrir situaciones como las que nos afectaron”, dice la querellante.

Angery Alberto fue candidata a diputada peledeísta por la Circunscripción 1 de SDE en el pasado proceso electoral.