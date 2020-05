Regidor del PRM tacha de “ladrón” al ex alcalde Alfredo Martínez + Vídeo

COVID-19 República Dominicana Confirmados: 9,376 Fallecidos: 380 Recuperados: 2,286 Activos: 6,710

Por Robert Vargas

Las cosas comienzan a cambiar de color, o eso parece. Aunque no siempre las apariencias muestran la realidad, lo oculto.

Sin embargo, algo ha quedado claro: para el concejal perremeísta Antonio Infante, el ex alcalde de Santo Domingo Este es presunto “ladrón” que, junto a otros ex funcionarios del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, (ASDE) habrían “desfalcado” esta institución durante el período 1966-2020.

Infante, un ex policía y ex dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), aprovechó su participación en la más reciente sesión del Concejo de Regidores del ASDE para lanzar una descarga contra Martínez y varios regidores actuales y ex concejales a quienes no mencionó por su nombre.

Según Infante, a quien apodan “El Poli”, Martínez es “un ladrón que tiene que caer preso”.

Son palabras mayores que adquieren un significado especial al ser pronunciadas en presencia de un puñado de regidores peledeístas, que antes se definían como fieles y entusiastas seguidores del ex alcalde, pero que ahora, ante la embestida de El Poli, prefirieron guardar silencio.

Las acusaciones del concejal perremeístas llaman la atención puesto que se produjeron varias semanas después de que él puso a circular un audio en las redes sociales en el que agradecía la colaboración del ahora ex síndico a la causa del entonces candidato y ahora alcalde, Manuel Jiménez.

En aquella ocasión, El Poli se pronunciaba con palabras de elogios respecto de “El Cañero”, a quien definió como su “amigo” y le agradecía sus aportes a la causa de Jiménez para derrotar al candidato a la alcaldía por el PLD, Luis Alberto Tejeda.

Sin embargo, ya en el cargo de regidor, El Poli ha dado un giro brutal y se ha convertido en el más radical enemigo de su antiguo “amigo”, Alfredo Martínez.

Con su voz de trueno, Infante reclamó que Martínez “debe ser sometido a la justicia” y le advirtió a su nuevo líder, el alcalde Jiménez, que en esta ocasión: “no puede haber borrón y cuenta nueva”.

-“El (ex) alcalde tiene que caer preso (…) hay que poner un ejemplo en República Dominicana”, exclamó infante a todo pulmón ante el plenario.

Y, como si se tratara de un boxeador que tiene a su rival contra las cuerdas, continuó con más energía al reclamar que la acción judicial sirva de ejemplo para que presuntos “ladrones como el (ex) alcalde Alfredo Martínez no puedan volver a dirigir jamás una institución del estado”.

Quizás por su mente pasaba en ese momento lo sucedido con el ex presidente perredeísta Salvador Jorge Blanco, quien fue llevado al banquillo de los acusados imputado por corrupción durante uno de los gobierno de Joaquín Balaguer (1986-1990) y condenado a 20 años de prisión”.

Tras esa condena, Jorge Blanco quedó convertido en un guiñapo político y desapareció lentamente del escenario político hasta que, finalmente, falleció.

Ayer, El Poli reclamó que “sometamos a la justicia a los regidores y al alcalde y si hay que despojarlos de bienes que lo hagan como se hace en los países desarrollados”.

¿Se trató su andanada de una iniciativa particular o el resultado de un posible acuerdo con el actual alcalde Manuel Jiménez?

Lo cierto es que sus reclamaciones se produjeron minutos después de que Jiménez dio a los concejales algunos detalles de la grave situación financiera que afronta el ASDE.

Una de las cosas que aparentemente irritó a El Poli fue la revelación de Jiménez de que Martínez disfruta de dos seguros médicos, uno nacional y otro internacional, por una suma próxima a un millón 400 mil pesos.

En otros tiempos, una intervención de ese tipo, habría sido interrumpida y aplastada por la otrora mayoría peledeísta, que ahora padece las consecuencias de la venganza en su contra del PRM en el ASDE.

A lo largo de su gestión, Martínez siempre sostuvo que administró el ASDE de forma transparente y que no tocó ni un centavo propiedad de la municipalidad.

Incluso, refería de manera insistente que cada viaje que él hacía al extranjero lo pagaba con dinero propio, no del ASDE.

¿Llevará Manuel Jiménez a El Cañero al banquillo de los acusados como reclama El Poli?