Revelado el motivo por el cual ciertos obreros del ASDE le exigen “ayudas” a la ciudadanía para recogerle la basura en la Circ. 3

Por Robert Vargas

Esta noche he recibido un mensaje que me envió a mi WhatsApp un empresario que tiene sus inversiones en la Circunscripción 3 de Santo Domingo Este.

Como él es un emprendedor, optó por construir una plaza comercial con 18 locales. La mayoría ya están rentados.

En ellos fueron instalados varios tipos de establecimientos, entre estos, alguno de comida rápida.

Se trata, por tanto, de gran generador de desechos sólidos, que paga una tarifa especial.

Sin embargo, hoy ocurrió algo que lo irritó y me lo dijo por escrito.

Se trata de lo siguiente:

“Que ayuda más perversas esta recibiendo el Alcalde Manuel Jiménez en Santo Dgo Este.

Los camiones recogen la basura donde la gente tiene dinero para pagar el chófer y los ayudantes.

Hace una semana que pagué al chófer y a los ayudantes por la basura que me recogieron, pero hoy me negué a pagarles y me dejaron la basura.