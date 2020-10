Revelado: en las Circ. 1 y 2 de SDE han muerto al menos 26 personas por Covid-19 comunitario

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +622 Nuevos 113,350 Fallecidos: +9 Nuevos 2,117 Recuperados: 88,840 Activos: 22,393

Por Robert Vargas

Al menos 26 personas han fallecido por Covid-19 en sus residencias en las Circunscripciones 1 y 2 de Santo Domingo Este desde el inicio de la pandemia en marzo pasado por Covid-19 comunitario.

Esos decesos han sido descubiertos poco a poco por funcionarios sanitarios del Ministerio de Salud Pública, según han confirmado estos a Ciudad Oriental.

Se trata de muertes por “Covid-19 comunitario”, sospechoso no confirmado, lo que significa que las víctimas murieron en sus casas, no en hospitales, luego de que les habrían hecho las pruebas correspondientes, pero los resultados no llegaron a conocerse sino hasta después de los desenlaces fatales.

La doctora Eleonor Rosario , Encargada de Vigilancia Epidemiológica del Area II de Salud Pública de SDE, le dijo a Ciudad Oriental, en presencia y con la autorización del Director de esta dependencia, doctor Joaquín Calcaño, que esos fallecimientos han sido detectados por el equipo que les asiste en los distintos barrios.

Es la primera vez que sale a luz la cantidad de personas que habrían muerto por Covid-19 en las Circunscripciones 1 y 2 de Santo Domingo Este.

Estas se extienden desde la orilla oriental del Río Ozama hasta la Avenida Charles de Gaulle, que inicia en la avenida España, frente al mar Caribe y concluye en el puente que comunica a SDE con Santo Domingo Norte.

Se desconoce cuántos han muerto en ese período en la Circunscripción 3.

Una fuente sanitaria le ha dicho a Ciudad Oriental que, como esos decesos, es posible que se produjeran otros, los cuales aún no habrían sido registrados.

Las autoridades del Ministerio de Salud han admitido públicamente que existe un retraso en el registro de las muertes por la Covid-19.