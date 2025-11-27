“RID: Abinader arrodilla al país y abre la puerta a bases militares estadounidenses”

Fuente externa

El Referente de la Izquierda Dominicana-RID-, denuncia en un hecho sin precedentes en la República Dominicana, Luis Abinader Corona, acaba de RATIFICAR, su condición de lacayo, Súbdito y violador consuetudinario de la Constitución dominicana, al aceptar la instalación de dos bases militares, una en

el principal aeropuerto militar, ubicado en San Isidro y la otra en el aeropuerto de mayor importancia civil del país, el internacional de las Américas, José Fco. Peña Gómez.

Para el RID, esta falsa de Luis Abinader y su amo, el imperialismo norteamericano, se evidencia más cuando, enmascarando la instalación de bases militares con el eufemismo de “uso del espacio restringido en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto de las Américas (AILA) para operaciones logísticas de Estados Unidos

en la lucha del narco tráfico y narcoterrorismo”

Según el Referente de la Izquierda Dominicana-RID-, La violación a la Constitución y el comportamiento súbdito se evidencia de manera irrefutable al autorizar dos bases militares, cuando establece el acuerdo que “la medida permitirá a aeronaves estadounidenses realizar reabastecimiento de combustible y transportar equipos y

personal técnico”

Para el RID, el servilismo y entrega del territorio dominicano al imperio norteamericano es evidente cuando dicen “Habrá presencia de varios aviones cisterna KC-135 en apoyo a las misiones de patrullaje aéreo, ampliando las capacidades de monitoreo e interdicción sobre gran parte de los ámbitos marítimo y aéreo y proporcionarán servicios de reabastecimiento de combustible a aeronaves de países socios, garantizando así operaciones sostenidas de monitoreo, detección y rastreo de actividades verificadas de contrabando ilícito”.

“También aeronaves de carga C-130 Hércules, que facilitarán evacuaciones aeromédicas, lucha

contra incendios, reconocimiento meteorológico y asistencia en casos de desastre”.

Según el RID, la presencia del secretario de Guerra del imperio decadente, Pete Hegseth, a República Dominicana, coincide con la visita del jefe del Estado Mayor yanqui a Trinidad y Tobago, Dan Caine, en una triangulación, junto a Puerto Rico en la coordinación de la invasión gringa al territorio latinoamericano y

caribeño, con especial interés en tratar de derrocar al gobierno legítimo de Nicolas Maduro Moros y apoderarse de todos los recursos naturales y mineros con que cuenta de manera privilegiada. (petróleo, minerales, tierras raras, agua, inmensos bosques y sabanas, ubicación geográfica, etc.).

El RID, entiende que estos acuerdos de Luis Abinader, de manera consciente coloca a la República Dominicana en una posición de guerra, creando sumo peligro, sumisión y uso de su territorio para agredir militarmente a un pueblo hermano con históricos lazos y relaciones, rotos por imposición y seguidismo de la política imperial.

El RID, expresa que a más de tres meses desde agosto, cuando el imperialismo norteamericano dio inicio a esta operación militar ilegal, ilegitima y violadora de las normas de la ONU, del Consejo de Seguridad, de los derechos humanos y del derecho de tránsito fronterizo marítimo y aéreo, ha recurrido a todo tipo de presión

psicológica y demostración de poderío militar en un vano y fracasado cálculo que, lograría la caída del gobierno bolivariano y chavista que encabeza la dirección revolucionaria bajo la dirección de Nicolas Maduro.

Según el RID-, el imperio yanqui ha permitido que el pueblo, junto a sus fuerzas armadas y la unión cívico-militar se hayan decidido a estar más compactos y unificados, a tal punto que más del 80 por ciento de la población venezolana está en contra de una invasión militar. Pero si esto fuera poco, la dirección revolucionaria

bolivariana y chavista ha logrado aceitar la maquinaria militar de todo calibre con que dispone, así como también, movilizar y preparar a todo un pueblo (cívico/militar) que se alista para defender lo que con tanto sacrificio en más de 200 años han logrado construir.

El Referente de la Izquierda Dominicana-RID-, está convencido que la derrota del imperialismo norteamericano que sufrió en Vietnam, Irán, Afganistán, Pakistán, Ucrania, esta última, junto a la OTAM, será la misma que sufrirán en Venezuela, cuyos primeros indicios ha sido que más de tres meses, con toda su aparatosidad

militar no ha sido posible lanzar el primer tiro. Más aun cuando el imperio sabe que la Venezuela bolivariana y chavista; no esta sola y que cuenta con el apoyo económico y militar de potencias y poderes como Rusia, China, irán, Turkiye, Corea del Norte, Vietnam, entre otros.