Organizaciones declaran “persona no grata” al Secretario de Guerra de EE.UU. Guerra Pete Hegseth

Por la Redaccion

SANTO DOMINGO.— La reciente visita del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha generado preocupación y un amplio rechazo entre diversas organizaciones sociales y políticas del país. Los colectivos consideran que su presencia en territorio dominicano se produce en un contexto regional delicado y, por ello, decidieron declararlo PERSONA NO GRATA, al tiempo que cuestionan la postura asumida por el gobierno de Luis Abinader frente a las actuales tensiones entre Washington y Venezuela.

Para estos movimientos, la llegada de un alto funcionario militar estadounidense envía señales contrarias al espíritu de soberanía, neutralidad y tradición histórica de resistencia que ha caracterizado al pueblo dominicano. En ese sentido, llaman la atención sobre la necesidad de preservar la independencia nacional y evitar cualquier alineamiento que comprometa la estabilidad del Caribe

A continuación, el comunicado íntegro:

Las organizaciones firmantes exigimos, de manera reiterada, al presidente Luis Abinader, cumplir con el Artículo 3 de la Constitución. Asimismo, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional su decisión de involucrar a la República Dominicana en la agresión de Estados Unidos en contra de la República Bolivariana de Venezuela. También repudiamos la visita del secretario de guerra estadounidense, Pete Hegseth, a quien declaramos PERSONA NO GRATA en República Dominicana.

La presencia del denominado “Secretario de Guerra” en territorio dominicano constituye un acto hostil contra nuestra soberanía, así como contra la de Venezuela y la de los demás pueblos del Caribe y Latinoamérica. Esta visita se produce mientras Estados Unidos despliega operaciones militares abiertamente amenazantes, que incluyen el letal portaaviones USS Gerald R. Ford y misiles nucleares apuntando contra la cabeza del pueblo venezolano. Paralelamente, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, visita Puerto Rico y Trinidad y Tobago y da instrucciones directas a la primera ministra Kamla Persad-Bissesar para continuar con los provocadores y peligrosos “ejercicios militares” realizados a pocas millas del territorio venezolano. Dichos “ejercicios”, como otros anteriores, incorporarán también a efectivos militares dominicanos.

Toda esta maniobra militar estadounidense se sostiene en la falsa narrativa de combatir un supuesto narcotráfico. En realidad —como la historia demuestra— busca intimidar y recolonizar a la nación del Libertador Simón Bolívar, en un nuevo intento por apropiarse de sus riquezas naturales. Frente a estas agresiones imperialistas, reiteramos con firmeza: ¡Venezuela soberana se respeta y no está sola!

Recordamos al presidente Abinader que la República Dominicana no es una colonia norteamericana y que su obligación es defender los intereses del pueblo dominicano, la Constitución de la República y apegarse al respeto del Derecho Internacional, no a los mandatos del gobierno de Donald Trump ni las acciones interventoras del Departamento de Defensa estadounidense. Recibir a su Secretario de Guerra en el contexto actual de El Caribe, es una vergüenza histórica para la Patria de Duarte, Luperón y Caamaño, y una afrenta a nuestra tradición de resistencia anticolonialista, demostrada con la lucha anti-imperialista de Luperón que protegió de las garras imperiales de EEUU a Samaná, de Liborio Mateo en 1916 y Caamaño en 1965.

Advertimos al gobierno: ¡No involucrar a nuestro país en planes de agresión contra Venezuela! La historia demuestra que cada intervención estadounidense en la región se apoya en colaboraciones logísticas y diplomáticas. La República Dominicana no puede, ni debe, servir de plataforma para una guerra imperial contra un pueblo hermano, y hacer lo mismo que nos hicieron en 1965 con la bendición del desacreditado ministerio de colonias, llamado OEA.

Reafirmamos nuestro compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, que establece el respeto a la soberanía y la no injerencia en asuntos internos de otros pueblos.

¡Fuera la Armada de Estados Unidos del Caribe!

¡No a la intervención Militar de Estados Unidos contra Venezuela!

¡Venezuela soberana no está sola! ¡Latinoamérica y El Caribe es zona de paz!

Firmado en Santo Domingo, República Dominicana a los 26 días del mes de noviembre de 2025.

Movimiento Caamañista -MC- / Partido Patria Para Todos -PPT- / Movimiento Popular Dominicano -MPD- / Movimiento de Izquierda Unida -MIU- / Partido Comunista del Trabajo -PCT- / Fuerza de la Revolución – FR- / Frente Amplio/ Fuerza Boschista -FB- / Gentío Político Social -GPS- / Movimiento Rebelde -MR- / Asamblea de los Pueblos del Caribe -Capítulo Dominicano- / Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, inc. / Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela / Museo de la Dignidad / Movimiento de Campesinos Las Comunidades Unidas -MCCU- / Movimiento Mocano de Solidaridad con los Pueblos / Internacional Anti-Fascista -Capítulo Rep. Dominicana- / Acción Afro-Dominicana / Agenda Solidaridad, RD / Internacional Antiimperialista de los Pueblos -Capítulo Dominicano- / Alba Movimientos -capítulo RD- / CLOC Vía Campesina -capítulo RD- / Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao / Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís / Asamblea de los Pueblos de El Caribe -capítulo RD- / Comité Patriótico “Francisco Alberto Caamaño Deñó /