Rodolfo Valera teme que San Luis sea convertido “en un Duquesa”, si acoge toda la basura de SDE que Manuel Jiménez le quiere enviar

Por Robert Vargas

San Luis.- El alcalde de la Junta Municipal de San Luis, Rodolfo Valera, quiso que Ciudad Oriental fuera hasta su despacho para explicarnos de manera directa su postura ante las intenciones del alcalde Manuel Jiménez de convertir a San Luis, durante un año, en el receptor de 1250 toneladas de basura diariamente.

Así lo hicimos, le visitamos y, junto a él, estaba la mayoría del equipo de hombres y mujeres que integran la administración de la JMSL.

En todos percibimos que existe la intención de no admitir que su comunidad, en la que ellos nacieron y crecieron, y probablemente mueran, sea convertida en el basurero del municipio Santo Domingo Este.

Valera es un tipo sosegado, calmado, tranquilo, firme y con un indiscutible liderazgo en el Distrito Municipal, donde ha sido electo alcalde en dos ocasiones en lo que va de Siglo XXI.

Él tiene el temor de que San Luis pueda ser convertido en “un Duquesa”.

¿A qué se refiere Valera con esa expresión?

Digámoslo con palabras llanas, sencillas y fácilmente entendible por cualquiera: Que se convierta en un basurero gigante que arrope a todo el pueblo y disminuya la calidad de vida de los habitantes del Distrito Municipal.

Duquesa, aunque el nombre suene bello, es en realidad un inmenso depósito de basura que ocupa en área con varios kilómetros cuadrados de extensión en el municipio Santo Domingo Norte.

Valera es del criterio de que, depositar cada día 1250 toneladas de basura en el vertedero que tienen en el patio del poblado, podría llegar a ser inmanejable y el impacto de esto sería tremendo para la salud de la comunidad.

El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y un grupo de regidores del ASDE, apuran la idea de que San Luis acepte que el municipio cabecera le lleve toda la basura durante al menos un año, mientras es construida una planta de reciclaje a unos 700 metros del río Ozama, detrás de los sectores El Tamarindo y Villa Liberación.

“Bajo ninguna circunstancia podríamos permitir eso”

A las autoridades de San Luis, los promotores del proyecto le dijeron cómo sería lo que ellos pretenden hacer en San Luis, pero en ningún momento se han acercado a la comunidad para decírselo directamente a esta, para que puedan entenderlo y, eventualmente, adoptar un pacto social.

Sin embargo, hasta ahora desde el ASDE lo que se ha respondido es con cuasi insultos a las autoridades de San Luis, a quienes algunos concejales tratan con aparente desprecio y tienden a minimizar la composición social de los vecinos sanluiseros.

Valera reveló que funcionarios estatales acordaron mostrarle a las autoridades locales lo que se ha hecho en otro sitio para verificar la factibilidad del proyecto, pero no lo hicieron.

-“Si era sobre esa base, y el pueblo lo entendía, (…) se podría formular un pacto social. Ahora, de no ser así, que no se comprobara esa situación, que no fuera la realidad, hermano, mire, lo que se teme es que esto se convierta en un Duquesa y ahí si no (no lo permitirán)”, dijo Valera.

Agregó que “Bajo ninguna circunstancia, Robert (Vargas) para hablarle claro, podríamos permitir eso”.

En base a su experiencia como alcalde, dijo que “lo que yo veo ese tonelaje que va a entrar (…), sino hay un accionamiento muy responsable, un seguimiento continuo diario, el desbordamiento (de basura) sería inevitable. Es lo que yo puedo percibir. 1250 toneladas en el territorio que tenemos ahí (…) mire Robert, necesariamente se va a producir un desbordamiento”.

A pesar de ese punto de vista, Valera cree necesario darle a los promotores del proyecto la oportunidad de que vayan a San Luis a explicarle los pormenores de lo que se proponen hacer.

Sin embargo, Valera dejó bastante claro que el Ayuntamiento de Santo Domingo Este no tiene autoridad sobre el Distrito Municipal de San Luis y el ASDE no puede pretender pasar por encima a la comunidad ni a las autoridades de San Luis.

El funcionario precisó que el alcalde Manuel Jiménez “todavía está a tiempo” de ir a San Luis para reunirse con la comunidad y explicarle su proyecto.

Pero, precisó, que la imagen de Jiménez está en muy malas condiciones en ese Distrito Municipal.

Asegura que para Jiménez sería muy importante hablar con el pueblo y “limpiar su imagen”.

A su pueblo, San Luis, Valera le envía el mensaje de que pueden estar seguro que él jamás lo traicionaría y de que pueden estar seguros nunca actuaría contrario a sus intereses. (…) Jamás seremos nosotros quienes traicionemos los intereses de este pueblo porque estamos encargado de defenderlo y si algo osara afectarlos, necesariamente, el primer hombre que debe estar al frente es su alcalde.

Finalmente, advirtió a las autoridades de SDE sobre el peligro que represente pretender desconocer la autoridad de San Luis y a su pueblo; si se quiere violar las leyes; si se quiere violar la constitución (entonces) eso es grave”.

Las declaraciones de Valera a Ciudad Oriental se producen en el contexto de los desafíos de varios regidores del PRM y uno de la Fuerza del Pueblo a la población de San Luis por la resistencia de esta a convertir su territorio en el basurero de SDE, mediante un “relleno sanitario”, como pretende lograr el alcalde del municipio cabecera Manuel Jiménez.

