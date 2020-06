Se estremece el panorama político en la Circ. 2 de SDE; sacan a Yokasta de la boleta y entran a Bertico

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +415 Nuevos 23,686 Fallecidos: +10 Nuevos 615 Recuperados: 14,133 Activos: 8,938

Por Robert Vargas

El panorama político en la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este se estremece en estos momentos tras filtrarse la información de que el diputado Bertico Santana habría sido ingresado a la boleta electoral del Partido Revolucionario Moderno, de la cual sacaron sin su consentimiento a Yokasta Contreras.

Esta situación amenaza con dejar al PRM sin boleta electoral en el nivel de diputados en la Circunscripción 2 y pone en apuros a la Junta Central Electoral.

-“Yo no he admitido, ni he dado mi consentimiento para que me saquen de la boleta a pesar de los ofrecimientos que me hicieron”, ha declarado a Ciudad Oriental en tono molesto Yokasta Contreras vía teléfono cuando llegaba a la Junta Central Electoral, en la avenida Luperón, para aclarar lo que le han dicho e iniciar los trámites necesarios para reclamar su puesto en la boleta electoral.

Contreras le ha dicho a Ciudad Oriental que sacarla a ella de la boleta para colocar a Bertico Santana se trata “de un golpe a una generación de jóvenes” que se esfuerza en hacer política de manera decente.

-“De la única manera que podrían colocar a otra candidata por mí es si yo renuncio y no no he renunciado ni voy a renunciar a pesar de todos los ofrecimientos que me han hecho”, expresó de manera enfática Yokasta Contreras.

Advirtió que ella está en disposición de “movilizar a toda la juventud” en defensa de la legalidad y contra de las arbitrariedades.

De su lado, el delegado político del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), César Montás, le ha confirmado a Ciudad Oriental que en la boleta se produjo el cambio de candidato de Bertico por Yokasta y que su organización se prepara para objetar en la instancia correspondiente esa situación.

Montás explicó que en el caso de la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este, el Tribunal Superior Electoral ha fallado que los partidos que competirán deben tener un máximo de dos hombres, en correspondencia con la cuota de género. Los otros dos puestos serían para mujeres.

El PLD resolvió ese problema llevado de candidatos a dos hombres y dos mujeres, a sabar Bolivar Valera, Rafael Castillo, Scarlet Pichardo y María Gallard.

Sin embargo, en el PRM habrían optado, supuestamente, por sacar de la boleta a Yokasta Contreras para llevar tres hombres de candidatos: Carlos de Jesús, Bienvenido Ortíz y Bertico Santana y una sola mujer, Dellis Féliz.

Esa acción podría ser recurrida en los tribunales y, si el PRM incumple la cuota de género, podría quedarse sin boleta electoral en la Circuscripción 2 de Santo Domingo Este, lo que dejaría el camino libre para que el PLD se haga con tres de las cuatro plazas disponibles o con todas.