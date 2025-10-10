«Se lo darán a alguien que no hizo absolutamente nada»: la profecía de Trump sobre el Nobel de la Paz

RT

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pronosticó que no recibiría el Premio Nobel de la Paz este año, lamentando que no ha recibido el suficiente reconocimiento por sus esfuerzos por poner fin a varias guerras en el mundo.

«Salvamos a muchos. Salvamos incluso en África. [La República Democratica del] Congo y Ruanda llevan luchando 31 años, 10 millones de muertos. Lo logré y estoy muy orgulloso de ello. Así que, si esto funciona, tendremos ocho [conflictos] terminados. Ocho en ocho meses. Eso está bastante bien, nadie lo ha logrado nunca», dijo durante un discurso pronunciado la semana pasada ante los principales mandos militares de EE.UU. en Quantico, Virginia.

«¿Recibirás el Premio Nobel? Absolutamente no. Se lo darán a un tipo que no hizo absolutamente nada. Se lo darán a alguien que escribió un libro sobre la mente de Donald Trump y lo que necesitó para resolver las guerras», continuó, sugiriendo que no recibir el galardón «sería un gran insulto para el país».

«No lo quiero, quiero que el país lo reciba. Deberíamos recibirlo», expresó.

El mandatario llevaba meses buscando una nominación al Nobel de la Paz, insistiendo en que logró poner fin a «siete guerras interminables»: los conflictos entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán y la India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, así como entre Armenia y Azerbaiyán.

Este viernes, la Academia de Noruega anunció que la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año es la opositora extremista venezolana María Corina Machado.