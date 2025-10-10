Exteriores

La primera reacción de la Casa Blanca al anuncio del premio Nobel de la Paz

La Academia de Noruega anunció que la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año es la opositora extremista venezolana María Corina Machado.

El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, criticó la decisión del Comité del Nobel tras otorgar el premio Nobel de la Paz a la opositora extremista venezolana María Corina Machado, asegurando que «antepone la política sobre la paz».

«El presidente [Donald] Trump seguirá firmando acuerdos de paz en todo el mundo, poniendo fin a guerras y salvando vidas», escribió en su cuenta de X, destacando que el mandatario «posee el corazón de un humanitario y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con su pura fuerza de voluntad».

El líder estadounidense llevaba meses buscando una nominación al Nobel de la Paz, insistiendo en que logró poner fin a «siete guerras interminables»: los conflictos entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán y la India, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, así como entre Armenia y Azerbaiyán

