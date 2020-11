Se produce una matanza en Mendoza; al menos tres personas muertas y dos heridas

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +421 Nuevos 130,603 Fallecidos: +2 Nuevos 2,267 Recuperados: 108,383 Activos: 19,953

Por Robert Vargas

Al menos tres personas han sido asesinadas y otras dos heridas a balazos por un hombre esta tarde en el sector Brisas del Edén, próximo a Mendoza, en Santo Domingo Este, según dijeron a Ciudad Oriental fuentes vinculadas a la investigación.

De acuerdo con los primeros informes, el asesino llegó a la vivienda y mató a su ex pareja, a la madre de esta y a un cuñado y provocó heridas de balas a su ex suegro y a la esposa de su ex cuñado.

Tras cometer la matanza, el asesino emprendió la fuga, según las fuentes.

De inmediato no han sido dados las nombres de las víctimas ni del asesino.

Sin embargo, en las grupos de WhatsApp abundan las fotos y vídeos de la matanza.

Una fuente policial ha informado de que el victimario y su pareja asesinada tenían una hija de nueve meses y contra él había sido dictada una orden de alejamiento.

Noticia en desarrollo…