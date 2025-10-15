Fuente Externa

Santo Domingo, República Dominicana. – En la mañana de hoy, el senador por la provincia Monte Plata, Pedro Tineo, encabezó una visita al ministro de Obras Públicas, Ing. Eduardo Estrella, con el objetivo de plantear diversas problemáticas de infraestructura que afectan a las comunidades de la provincia. El legislador estuvo acompañado por la gobernadora provincial Rafaela Javier Gomera, el diputado Jhon Contreras, el presidente de FEDODIM Leoncito José (TITO), el alcalde del municipio de Peralvillo Freilyn Hernández, el regidor del municipio Peralvillo Lucilo Mueses “Chilo”, el dirigente político Olegario Ortega, así como una comisión de comunitarios y religiosos del Distrito Municipal de Don Juan y de la comunidad de La Guázuma, en Peralvillo.

Durante el encuentro se abordaron de manera detallada diversas necesidades de infraestructura vial, entre ellas: reconstrucción del puente Don Juan–Yamasá, colapsado recientemente, mejoramiento de la carretera Yamasá–Santo Domingo, asfaltado de la comunidad de Penson, en el municipio Peralvillo, intervención de las calles de Sabana Grande de Boyá, rehabilitación de caminos vecinales en Yamasá–San Antonio, Los Botados, Peralvillo y Juan Sánchez, además de la finalización de obras inconclusas en distintas localidades de la provincia.

El ministro Eduardo Estrella mostró una actitud receptiva y abierta al diálogo, y manifestó su compromiso de dar seguimiento y buscar soluciones viables para atender estas necesidades prioritarias, que impactan de manera directa la movilidad, la seguridad y el desarrollo de Monte Plata.

El senador Tineo valoró positivamente la disposición del ministro y reiteró que la unión de esfuerzos entre autoridades nacionales, locales y las comunidades es fundamental para impulsar el progreso de la provincia.