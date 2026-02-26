Sheinbaum le baja los humos a Trump por la captura del ‘Mencho’

RT.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles cuál fue el rol que cumplió EE.UU. en la captura de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, un día después de que su par estadounidense Donald Trump se atribuyera la responsabilidad por el histórico operativo.

«Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente de inteligencia, [de] información. Y toda la operación, pues, la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente», insistió la mandataria en su acostumbrada rueda de prensa.

La aclaratoria surge luego del discurso que pronunció el martes el mandatario estadounidense, quien prácticamente se atribuyó la responsabilidad del operativo ejecutado por las autoridades mexicanas: «También derribamos a uno de los capos de cártel más siniestros de todos. Lo vieron ayer», dijo ante el Congreso.

Hoy, al ser consultada sobre el asunto por la prensa, Sheinbaum agregó sonreída: «Ya conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta». Con ello, el Gobierno mexicano echó por tierra el intento de Washington de restarle mérito a las autoridades locales, que desplegaron la histórica operación para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal más poderosa del país latinoamericano.

El secretario de Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, detalló el lunes cómo fue el operativo militar y policial que culminó con la muerte de ‘El Mencho’, quien, al verse acorralado, corrió junto a dos escoltas hacia una zona boscosa del poblado de Tapalpa, Jalisco, y allí se enfrentó a las autoridades hasta quedar mortalmente herido.

Trevilla Trejo confirmó que en la compleja operación participaron tanto organismos nacionales como internacionales. Así, destacó que colaboración con EE.UU. «hace mucho tiempo se lleva a cabo» y agregó que durante la Administración de Sheinbaum, la cooperación con el Comando Norte del país vecino se había fortalecido. «Ha habido intercambio de información, de datos», añadió.