Sube a 80 el número de muertos tras el ataque de EE.UU. a un buque iraní en aguas internacionales

RT.-Hasta el momento, se han recuperado alrededor de 80 cuerpos del buque militar iraní hundido por EE.UU. en aguas internacionales cerca de la costa de Sri Lanka, informó este miércoles el viceministro de Asuntos Exteriores esrilanqués, Arun Hemachandra al portal Ada Decana.

El viceministro aclaró que la fragata iraní Iris Dena fue hundida mientras se dirigía de regreso a Irán desde un puerto en el este de la India.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó que un submarino estadounidense fue el responsable de hundir la fragata. «Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que pensaba que estaba a salvo en aguas internacionales», declaró Hegseth en conferencia de prensa y detalló que la embarcación fue hundida con un torpedo.

Israel y Estados Unidos lanzaron la madrugada del sábado un ataque conjunto contra Irán, proponiéndose «eliminar las amenazas» del Gobierno del país persa.

Los ataques se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de varios altos cargos militares de la nación.

En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Hasta el momento, el número de víctimas mortales en el país persa por la agresión militar de EE.UU. e Israel ha superado las 1000 personas.