«Decisión arbitraria e injustificada»: Cuba reacciona a la expulsión del personal de su Embajada en Ecuador

Cuba repudió la decisión de Ecuador de declarar persona ‘non grata’ al embajador de Cuba en Quito, Basilio Antonio Gutiérrez García, así como a todos los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de la misión de La Habana, calificándola de «arbitraria e injustificada».

«Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos. Esta acción demuestra, además, el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional», manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un comunicado.

Decisión de Ecuador

Ecuador declaró persona «non grata» al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez García, así como a todos los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de la misión de La Habana en Quito.

En la decisión, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se da un plazo de 48 horas para que Gutiérrez y el resto de los funcionarios cubanos abandonen el territorio ecuatoriano.

En el documento no se especifican las razones de la declaratoria y expulsión del personal diplomático cubano, solo hace mención a la Convención se Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en particular a lo dispuesto en su artículo 9. Ese texto, entre otras cosas, reza: «El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda».