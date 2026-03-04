Ecuador declara persona «non grata» al embajador de Cuba y le da 48 horas para abandonar el país

RT.-Ecuador declaró persona «non grata» al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez García, así como a todos los miembros del personal diplomático, consular y administrativo de la misión de La Habana en Quito.

En la decisión, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se da un plazo de 48 horas para que Gutiérrez y el resto de los funcionarios cubanos abandonen el territorio ecuatoriano.

En el documento no se especifican las razones de la declaratoria y expulsión del personal diplomático cubano, solo se hace mención a las «facultades que le confiere el derecho internacional» y a la Convención se Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en particular a lo dispuesto en su artículo 9.

Ese artículo, entre otras cosas, reza: «El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda».

Retirada

Por otro lado, mediante el Decreto Ejecutivo 317, con fecha del martes 3 de marzo, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dio por terminadas las funciones de José María Borja López como embajador de Ecuador en Cuba, cargo que desempeñaba desde 2021.

Borja también se desempeñaba como embajador concurrente ante Dominica, Jamaica y ante San Vicente y las Granadinas, funciones que también cesaron.