Surun Hernández denuncia Alcaldía de SDE compra camiones recolectores de basura de mala calidad y les cambia la marca

Santo Domingo, República Dominicana. – El aspirante a alcalde de la Fuerza del Pueblo por Santo Domingo Este, Miguel Surun Hernández, denunció que esa Alcaldía compró camiones recolectores de basura de mala calidad y le cambia la marca a otra más reconocida y costosa.

Durante un mano a mano realizado en el sector de Villa Duarte, Surun Hernández, explicó que el alcalde Manuel Jiménez compró una primera flotilla de camiones a un costo de 122 millones de pesos, a una compañía china, pero al llegar al país les cambió el letrero con el nombre de la marca japonesa Isuzu.

“Tenemos informes que cuando se dañaron algunos de los camiones recolectores de basura no aparecieron los repuestos, debido a que los mecánicos dijeron que no los pueden reparar porque no eran de su marca”, indicó.

Surun Hernández también cuestionó la licitación para la adquisición de los mismos, la cual fue impugnada por la rapidez con que se eligieron los equipos, por su elevado costo y mala calidad.

Proyecto de recogida de basura

El precandidato a alcalde explicó que lo que hace falta para una buena recogida de basura es la adquisición de camiones modernos, de marcas reconocidas, a los que se les instale GPS que rastree y verifique sus rutas y frecuencias.

Asimismo, se deben establecer horarios de recogida de basura para que las personas las saquen de sus casas y no se generen los grandes cúmulos.

“Queremos un gobierno local que trabaje en coordinación y de la mano con la gente, enfocado en mejorar la calidad de vida de los munícipes de Santo Domingo Este, que mantenga la limpieza y orden en los espacios públicos», manifestó.

Vertedero a cielo abierto

Miguel Surun Hernández criticó que aún se mantenga el vertedero a cielo abierto que opera en el sector de Cancino Adentro y en la ribera del río Ozama, causando contaminación a todos los residentes en la zona.

Calificó el depósito de basura como un crimen ambiental y aseguró una de las primeras medidas que tomaría de arribar a ese cabildo sería eliminar de manera definitiva ese vertedero.