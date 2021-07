Tranquilos, adiós a la “luna de miel”: el gobierno sube precios mayoría de los tipos de combustibles

Por Robert Vargas

Tranquilos todos. No hay que preocuparse, aunque ya terminó la buena racha de varias semanas sin subir los precios de los combustibles.

A partir de este sábado, cada galón de gasolina del tipo “premium”, costará a los clientes RD$259.70.

El gasoil “óptimo” fue aumentado a RD$209.90 cada galón.

Así las cosas, la subida a cada uno de esos tipos de combustibles será de RD$3.50.

Al gas kerosene el gobierno decidió subirle también RD$3.50, por lo que costará RD$185.70 cada galón.

Los tipos de “fuel oil” no se quedan atrás. las subidas de precios también le dan su “ramplinazo” a los dominicanos.

Observen esto:

Fuel Oíl #6 RD$136.70 por galón, sube RD$1.30;

Fuel Oíl 1%S costará a RD$153.62 por galón, sube RD$2.62.

Pero, calma, la denominada gasolina regular (que la gente denomina “de la mala”), no subirá de precios y seguirá cara: RD$239.30 por galón.

Gasoil Regular RD$184.90 por galón;

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$127.10 por galón;

Gas Natural RD$28.97 por metro cúbico y el Avtur RD$161.90 por galón.

O sea, que la población “no se puede quejar”, el gobierno volverá a “sacrificarse” vendiendo caras la gasolina regular, el GLP, el Gas natural y el Avtur.

Mientras tanto, un trabajador del sector turístico me llamaba esta mañana solicitando un empleo y, apesadumbrado, me explicó que no sabe qué hacer porque el gobierno les quitó el subsidio denominado “fase” y la empresa aún no les paga sus prestaciones laborales.

¿Qué tiene esto que ver con los precios de los combustibles?

Sencillo, que, tal como sucederá con ese nuevo desempleado y sin subsidios, la población tendrá que adquirir alimentos y servicios más caros cada día aunque la tasa del dólar se mantenga “controlada”.

De todas maneras, no importa porque mejoramos con miles de millones en préstamos y, como quiera que sea, estamos cambiando, incluso, con la aplicación efectiva de la “Fórmula de Ito”.