Trump: «El alto el fuego está en vigor, ¡por favor no lo violen!»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este martes que el alto el fuego entre Irán e Israel ya ha entrado en vigor e insto a ambas partes que no lo violen.

«¡El alto al fuego ya está en vigor! ¡Por favor, no lo violen! ¡Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos!», publicó en su cuenta de Truth Social.

En otra publicación, el mandatario afirmó que, «de una manera irónica», los ataques perpetrados contra instalaciones nucleares iraníes «unieron a todos» para conseguir la tregua. «De una manera irónica, ese golpe perfecto, a última hora de la noche, unió a todos, ¡y se cerró el trato!», indicó.

Previamente, Trump anunció que Tel Aviv y Teherán acordaron un alto al fuego entre ambas partes. «Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total (dentro de aproximadamente 6 horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales), durante 12 horas», detalló.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, refutó el acuerdo de la tregua, indicando que «por el momento, no existe ningún ‘acuerdo’ sobre un alto el fuego o el cese de las operaciones militares». No obstante, aseveró que, si Israel deja de atacar Irán antes de las 04:00 del 24 de junio (hora local), Teherán no tomará represalias. «La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más adelante», destacó.

Agencias iraníes como IRIB y Tasnim también reportaron que la tregua ha comenzado.

El enfrentamiento entre Irán e Israel ha tomado un giro más intenso luego de que EE.UU. se uniera la noche del pasado sábado a la operación militar contra la nación persa, atacando tres importantes instalaciones nucleares iraníes. A su vez, la operación estadounidense provocó este lunes un ataque de represalia iraní sobre la base militar más grande que tiene el país estadounidense en Oriente Medio