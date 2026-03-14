Trump: «Los medios de comunicación despreciables realmente quieren que perdamos la guerra»

RT.-El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó a la prensa de difundir «noticias falsas» luego de que trascendiera un supuesto ataque de represalia iraní sobre cinco aviones cisterna en un aeropuerto de Arabia Saudita.

«Una vez más, un titular intencionadamente engañoso de los medios de noticias falsas sobre los cinco aviones cisterna que supuestamente fueron derribados en un aeropuerto de Arabia Saudita y que ya no sirven. En realidad, la base fue atacada hace unos días, pero los aviones no fueron ‘impactados’ ni ‘destruidos’. Cuatro de los cinco no sufrieron prácticamente ningún daño y ya están de nuevo en servicio. Uno sufrió daños menores, pero pronto estará en el aire. Ninguno fue destruido, ni siquiera cerca de serlo, como afirmaron los medios de comunicación de noticias falsas en sus titulares», escribió este sábado el mandatario estadounidense en su cuenta de Truth Social.

«El New York Times y el Wall Street Journal (en particular), y otros ‘periódicos’ y medios de comunicación despreciables, en realidad quieren que perdamos la guerra», añadió.

Trump aprovechó la oportunidad para arremeter contra dichos medios, asegurando que sus reportajes son exactamente lo opuesto a la realidad de los hechos. Además, calificó a sus responsables de personas verdaderamente «enfermas y dementes» que infligen daños a su país con sus actividades.

Finalmente, Trump apeló a su victoria electoral de 2024 como una supuesta prueba irrefutable de que el pueblo estadounidense comprende mucho mejor la realidad, a diferencia de los medios noticiosos que siguen a detalle la crisis desatada en Oriente Medio por su agresión a Irán.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta contra Irán la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos causaron la muerte del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido líder supremo iraní, fue elegido como su sucesor.

En respuesta a la ofensiva, Teherán ha lanzado numerosas oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.