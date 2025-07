Turismo inicia la renovación de la playa y el malecón de Boca Chica con una inversión de RD$600 millones

Fuente externa

Boca Chica. – El ministro de Turismo, David Collado, anunció el inicio de un ambicioso proyecto de renovación de la playa y el malecón de Boca Chica, con una inversión estimada en RD$600 millones. El proyecto incluye además obras complementarias con la que se busca transformar esta zona turística de la provincia Santo Domingo.

Durante un encuentro con comerciantes, comunitarios y autoridades locales, Collado firmó un acuerdo con asociaciones y grupos sociales de Boca Chica, en el que se compromete a ejecutar una serie de mejoras urbanísticas, ambientales y de infraestructura.

Entre los trabajos previstos se encuentran la reconstrucción del malecón —desde la playa San Andrés hasta Boca Chica—, el asfaltado de calles en el entorno, la reparación del sistema de drenaje pluvial y sanitario, y la creación de tres parques públicos, incluyendo la Plaza Los Caracoles y un parque infantil.

El plan contempla además la creación de un clúster turístico y programas de capacitación para jóvenes, en colaboración con universidades, con el objetivo de fomentar el empleo en el sector turismo.

Collado aseguró que los vendedores y comerciantes establecidos en la playa no serán excluidos del proceso y que cada uno recibirá mobiliario y electrodomésticos de acero inoxidable para sus casetas. Además, tendrán acceso a préstamos a tasa preferencial a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME).

Las obras comenzarán en un plazo de 90 días. Esta misma semana se llevará a cabo un levantamiento técnico en la zona. Las licitaciones ya fueron publicadas en el portal institucional del Ministerio de Turismo y estarán bajo supervisión de universidades, iglesias y el clúster turístico municipal, como garantía de transparencia.

“Llegó la hora de Boca Chica y vuelvo a asegurar que no culminaré mi gestión hasta que esta playa no esté totalmente recuperada y no tenga nada que envidiarle a ninguna playa del país”, expresó Collado.