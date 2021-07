Twitter le da un “peñetazo” a Manuel Jiménez con un puño atado a un brazo del “largo de un año”

Por Robert Vargas

La red social Twitter ha sacado de lo profundo su brazo que tiene más de “un año de largo” para darle un puñetazo en plena nariz al alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez.

Sin ningún ningún reparo, Twitter le ha recordado a Jiménez que él, como alcalde de este municipio “debe mantener limpia la ciudad para evitar otra epidemia”.

Pero, lo que hizo Twitter fue tomar el puño de Jiménez para golpearlo a él mismo en la nariz. Y vaya que lo ha golpeado con energía.

El 25 de marzo del año pasado, Manuel Jiménez publicó una nota en Twitter que dice lo siguiente:

¡QUE NO SEAN DOS! El COVID-19 es la peor pandemia que ha visto la presente generación; debe ser, no el tema principal, si no el único en estos momentos. Pero no está demás recordarle a las actuales autoridades de SDE que deben mantener la ciudad limpia para evitar otra epidemia.