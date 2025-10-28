El acto estuvo dedicado a Tony Barreiro, ícono del deporte uasdiano, y rindió homenaje a egresados destacados en el ámbito internacional, como el doctor Richard Oliver Bidó Medina, neurocientífico de la Universidad de Harvard, y los médicos Joel Rosado y José Norberto Vargas.

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró este martes su 487.º aniversario de fundación con la investidura de 3,710 nuevos profesionales de grado en diversas áreas del conocimiento, durante un acto solemne realizado en la Plaza Héroes de Abril de su sede central.

La ceremonia fue encabezada por el rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, junto a los vicerrectores Rosalía Sosa, de Extensión; Wilson Mejía, Docente; Radhamés Silverio, de Investigación y Postgrado; y Ramón Desangles, Administrativo, además de los decanos de las nueve facultades, miembros del Consejo Universitario y otras autoridades académicas.

En su discurso, el rector exhortó a los graduandos a mantener vivo el “orgullo uasdiano” y a seguir elevando el prestigio de la universidad más antigua del continente americano.

“Nuestra Alma Máter es grande gracias a ustedes, porque son los logros de sus egresados los que elevan el prestigio de esta institución. ¿Hasta dónde vamos a elevar el orgullo uasdiano? ¡Hasta la cúspide!”, expresó Beltrán Crisóstomo ante miles de asistentes.

Durante la ceremonia, que inició con los himnos Nacional y Universitario interpretados por el Coro de la UASD, se reconoció a los egresados con los más altos índices académicos, encabezados por Daniela del Carmen Vicente Estrella, licenciada en Publicidad mención Diseño, con un índice de 96.7 puntos, Summa Cum Laude y la más destacada de la promoción. Le siguieron Aime Tineo Ysidor (96.5), Winifer Arlen Jerez Núñez (95.3) y Saúl Josué De Jesús Rosario (95), todos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. En total, 1,247 egresados recibieron lauros académicos: 16 Summa Cum Laude, 230 Magna Cum Laude y 1,001 Cum Laude.

El acto estuvo dedicado a Tony Barreiro, símbolo del deporte universitario, y sirvió también para rendir tributo a egresados destacados en el ámbito internacional, como el doctor Richard Oliver Bidó Medina, neurocientífico de la Universidad de Harvard.

“El doctor Bidó Medina, junto a los doctores Joel Rosado y José Norberto Vargas, simbolizan el orgullo uasdiano en el mundo”, resaltó el rector.

En cambio, el Dr. Richard Oliver Bidó Medina, neurocientífico de la Universidad de Harvard, inspiró a los nuevos graduados de la UASD al compartir su historia de esfuerzo y superación, recordando sus años de estudiante y los sacrificios que forjaron su carácter.

Destacó que el uasdiano es creativo, resiliente y agente de cambio, y que su formación en la UASD fue la base de su éxito internacional. Con orgullo, exhortó a los egresados a llevar la cátedra azul con honor y a “encender el mundo con la llama del saber”, reafirmando así el poder transformador de la educación pública y el compromiso con el progreso de la República Dominicana.

Del total de 3,710 graduandos, la distribución es la siguiente: Humanidades, 926 (25.0%); Ciencias de la Educación, 850 (22.9%); Ciencias de la Salud, 702 (18.9%); Ciencias Económicas, 629 (16.9%); Artes, 167 (4.5%); Ingeniería y Arquitectura, 161 (4.3%); Ciencias, 74 (2.0%); y Agronomía y Veterinaria, 26 (0.7%).

Fundada el 28 de octubre de 1538 por la Orden de los Dominicos, la UASD —Primera Universidad de América— reafirmó su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo nacional.

“La UASD forma profesionales para la vida, para transformar su entorno y para impulsar el desarrollo sostenible de la República Dominicana”, concluyó el rector Beltrán Crisóstomo entre aplausos del público.

La actividad conmemorativa comenzó previo a la graduación con un discurso del rector Editrudis Beltrán Crisóstomo, quien depositó la ofrenda floral en honor a los Padres de la Patria.

“Cada aniversario de la universidad más antigua del Nuevo Mundo es una oportunidad de rendir tributo a quienes, con su heroísmo y visión, hicieron posible que seamos dominicanos. ¡Qué viva la UASD! ¡Qué siempre vivan Duarte, Sánchez y Mella!”, expresó el rector ante autoridades universitarias, exrectores, profesores, estudiantes y representantes de la prensa.